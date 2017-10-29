لباسها تا ۳ سال آینده خودشان سرد و گرم می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، به زودی لباس هایی به بازار می آیند که می توانند صاحب خود را با توجه به وضعیت هوا، گرم یا سرد کنند.

دانشمندان کپسول کوچکی ساخته اند که قابلیت جذب و آزاد کردن گرما را دارد. این کپسول ها را می توان به طور دائم به فیبرهای پارچه ای چسباند.

این «کپسول های نانو» که هزاران بار کوچکتر از عرض موی انسان هستند از نشاسته و نوعی ماده موم مانند ساخته شده اند.

در حقیقت نانوکپسول ها عملکرد عرق کردن در بدن انسان را تقلید می کند. در این فرایند عرق روی پوست انسان مقدار زیادی از گرما را جذب می کند و بخار می شود.

موم طوری طراحی شده تا در دمای بالاتر از بدن انسان آب شود. بنابراین گرما داخل پارچه می ماند و صاحب لباس گرم می ماند. از سوی دیگر هنگامیکه کاربر احساس خنکی می کند، موم با آزاد کردن گرما دوباره جامد می شود.

محققان سازنده این فناوری معتقدند ساخت آن به تولید طیف وسیع و نوینی از لباس های ورزشی منجر می شود که به طور فعال و هنگام دو کاربر را خنک می کنند سپس در زمان توقف به آرامی بدن آنها را خنک می کند.

دکتر کارلا سیلوا محقق ارشد مرکز نانو تکنولوژی و مواد هوشمند در پرتغال می گوید: این فناوری تا سه سال آینده وارد بازار می شود. می توان از این فناوری برای لباس های ورزشی و غیره استفاده کرد. این فناوری به خصوص برای افرادی که نمی توانند دمای بدن خود را کنترل کنند مانند کودکان و افراد سالمند بسیار مفید است.