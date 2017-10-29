ظرفیت اسکان زائرین در نجف افزایش پیدا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امامی امین از راه اندازی رسمی موکب استانداری تهران خبر داد و افزود: فعالیت موکب استانداری تهران به صورت رسمی از روز ٥شنبه مقارن با ٤آبان در محل صحن حضرت زهرا (س) و شبستان های این صحن آغاز شده است.

رییس کمیته پشتیبانی، مشارکت مردمی، اسکان و تغذیه ستاد اربعین استان تهران با اشاره به اینکه هیچ مشکلی در تامین اقلام غذایی مورد نیاز برای طبخ غذا نداریم یادآور شد: تمامی مواد و اقلام مورد نیاز برای پذیرایی و تغذیه زائرین اربعین حسینی از محل نذورات و مشارکت های مردمی تأمین شده است.