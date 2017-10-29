محمد شریعتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حریق انبار علوفه در اصفهان اظهار داشت: این حریق ساعت ۲۳ و ۲۵ دقیقه شب گذشته در بلوار شهدای هسته ای بعد از روشن دشت به فرماندهی آتش‌نشانی اصفهان گزارش شده است.

وی با بیان اینکه برای این حریق امدادرسانان از ایستگاه های چهار، پنج، هفت، ۱۳،۱۵،۱۹ و ۲۳ اعزام شده‌اند، تصریح کرد: همچنین برای امدادرسانی بهتر ۹ دستگاه خودروی سنگین و نیمه سنگین، خودروی تنفسی، آبرسان و افسران کشیک نیز اعزام شده‌اند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با بیان اینکه این حادثه در انبار رو بار و با وسعت بالا اتفاق افتاده بود، ابراز داشت: ۳۰ نفر از امدادگران برای مهار این حریق فعالیت داشتند.

وی با اشاره به اینکه آتش‌نشانان از چند جهت و با چند رشته لوله آمده پر فشار و مانیتورینگ، عملیات اطفای حریق را آغاز کردند و با آبگیری متوالی و با اجرای عملیات جدا سازی و خنک کردن بعد از ۶ ساعت تلاش بی وقفه و نفسگیر توانستند حریق را مهار، پاکسازی و رفع خطر کنند، افزود: آتش نشانان برای جلوگیری از مشتعل شدن دوباره به کمک لودر و خودروهای آبرسان شهرداری جهت تامین آب اطفائیه ها محل را به صورت کامل پاکسازی کردند.

شریعتی با بیان اینکه نیروهای انتظامی، برق و عوامل شهرداری نیز در این حادثه به یاری نیروهای عملیاتی آتش نشانی آمدند، اظهار داشت: خوشبختانه این حادثه هیچگونه خسارات جانی به همراه نداشت.

وی در ادامه با بیان اینکه انبار علوفه هرگز نباید به صورت فله نگهداری شود، گفت: چیدن علوفه ها در انبار باید به صورت بلوک مجزا از هم و با رعایت فاصله مناسب از یکدیگر و رعایت دیگر موارد ایمنی صورت گیرد که شاهد چنین حوادثی نباشیم چراکه علاوه بر آلودگی های زیست محیطی و گرفتن توان آتش نشانان به منظور اطفاء، مهار و پاکسازی احتمال حریق برخوردی را نیز افزایش می دهد؛ ضمن اینکه علوفه سالم مانده نیز بدلیل دودزدگی مورد استفاده برای دام هم نخواهد بود و خسارت مالی را مضاعف خواهد کرد.