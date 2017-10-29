تیم تنیس قزوین به لیگ برتر راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان رقابتهای لیگ یک تنیس، تیم های وینیدیت تهران و بیمه کار آفرین قزوین به ترتیب اول و دوم شدند و به لیگ برتر راه یافتند.

با برگزاری رقابت های روز هفتم، تیم وینیدیت تهران با ۲۱ امتیاز قهرمان شد، بیمه کار آفرین قزوین با ۱۸ امتیاز جایگاه دوم رو به خود اختصاص داد، مک من طرقبه شاندیز با ۱۵ امتیاز سوم و آکادمی تنیس ارومیه ۱۲ امتیاز چهارم شد و تیم های مهیا تنیس اصفهان و آکادمی آریانا کرج، نویان اصفهان و راکت تنیس شیراز مقام های پنجم تا هشتم را به خود اختصاص دادند.

این مسابقات در مجموعه تنیس مینودر قزوین برگزار شد.

مسابقات نجات غریق مردان به مناسبت هفته تربیت بدنی برگزار شد

در رشته ۴در ۲۵ متر مختلط تیم های استخر پیام، تالار شهر و شاهد اول تا سوم شدند.

در رشته ۴در ۲۵ متر آزاد، تیم های تالار شهر و پیام اول و دوم شدند و تیم های نور و قهرمانان عناوین سوم مشترک را کسب کردند.

این رقابت ها با شرکت ۳۶ ناجی در قالب۹تیم در استخر غدیر برگزار شد.

کاراته کا قزوینی از رقابت های قهرمانی جهان کنار رفت

در ادامه مسابقات کاراته قهرمانی جهان در رده سنی نوجوانان، امیرحسین بیگدلی در وزن منهای ۷۰ کیلوگرم در اولین حضور ود با یک برد و یک باخت از کسب نشان باز ماند.

امیرحسین بیگدلی جدول شانس مجدد را از دست داد و از دور رقابتها کنار رفت.

در رده سنی امید هم امیررضا میرزایی دیگر ملی پوش استان امروز در آخرین روز مسابقات در دسته منهای ۶۷ کیلوگرم با حریف دومینیکن مبارزه می کند.

دهمین دوره رقابتهای کاراته قهرمانی نوجوانان، جوانان و امیدهای جهان با شرکت ۱۷۱۰ کاراته کا از ۱۰۹ در شهر تنریف اسپانیا برگزار می شود.

درخشش دوچرخه سواران قزوینی

در مسابقات بخش دانهیل، حسین زنجانیان قهرمان شد، طاها قابلی سوم شد و امین تاکندی، بهزاد مرادی و اکبر میجوجی هم به ترتیب پنجم، سیزدهم و پانزدهم شدند.

در کراس کانتری بزرگسالان هم حسین زنجانیان ، میلاد باقری، فرشید مراقی و امیر حسین میجوجی به ترتیب نهم، سیزدهم، هفدهم و هجدهم شدند.

در رده سنی جوانان هم محمد حسین حیاتی ششم شد.

مسابقات دوچرخه سواری دانهیل و کراس کانتری به میزبانی استان البرز برگزار شد.

بسکتبالیست قزوینی بهترین بازیکن، بازی رده بندی شد

در ادامه رقابت های بسکتبال دسته دو نوجوانان آسیا، فاطمه آقازادگان دربازی برابر قزاقستان با کسب ۲۰ امتیاز، بهترین بازیکن زمین شد.

تیم دختران زیر ۱۶سال، در بازی رده بندی قهرمانی آسیا، برابر قزاقستان قرار گرفت و با نتیجه ۶۱-۴۷ مغلوب شد و با عنوان چهارمی به کار خود پایان داد.

رقابتهای بسکتبال قهرمانی آسیا از ۳۰مهر آغاز شد و امروز با معرفی برترین ها به کار خود پایان می دهد.