۱۳ هزار تن انواع کود در بین کشاورزان قزوینی توزیع شد

محمود محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به توزیع کود توسط شبکه تعاون روستایی استان بین کشاورزان، اعلام کرد: در ۶ ماهه گذشته ۱۳ هزار و ۱۹۷ تن انواع کودهای شیمیایی، ۲۷۳ تن کودهای ریز مغذی و ۴۰ تن کودهای آلی و زیستی در استان توزیع شده است.

رئیس سازمان تعاون روستایی استان قزوین با اشاره به اهمیت تامین به موقع نهاده های کشاورزی باکیفیت و دسترسی آسان بهره برداران گفت: یکی از وظایف ذاتی این سازمان و تشکل های وابسته که در واقع کشاورزان و روستاییان اعضاء و سهامداران هستند، تامین نهاده‌های کشاورزی است.

محمودی همچنین از اجرای طرح های کشاورزی حفاظتی در ۵۰ هکتار و کشت مشارکتی در ۲ هکتار از زمین های زراعی خبر داد و اضافه کرد: در این مدت ۵ هزار و ۴۳ تن انواع بذر اصلاح شده، ۸ هزار و ۹۰۰ تن انواع نهاده های دامی و ۱۹ هزار و ۱۵۴ لیتر انواع سموم شیمیایی توزیع شده است.

وی بر تجهیز و استانداردسازی مراکز خرید، احداث و بهینه سازی جایگاه های سوخت و تامین و توزیع ماشین آلات و ادوات کشاورزی تاکید کرد.

۴۵۰ نفر عضو نظام صنفی کشاورزی استان قزوین شدند

محمودی با اعلام اینکه در ۶ ماهه گذشته بیش از ۴۵۰ نفر عضو نظام صنفی کشاورزی و برای آنان پروانه فعالیت صادر شده است، اظهار کرد: کشاورزان و تولیدکنندگان صنعتی و سنتی مکلفند پروانه فعالیت خود را برابر مقررات از نظام‌های صنفی کارهای کشاورزی دریافت کنند.

رئیس سازمان تعاون روستایی استان قزوین با اشاره به اینکه در این مدت ۲۷۵ پروانه فعالیت نظام صنفی تمدید شده است، تصریح کرد: فعالان بخش کشاورزی و منابع طبیعی که در بخش تولید و خدمات مجوزهای لازم را کسب کرده به عضویت نظام صنفی در می آیند.

وی ادامه داد: ۱۲۷ نفر روز آموزش و توانمندسازی برای اتحادیه های صنفی کشاورزی، تشکل ها و انجمن های تخصصی و محصولی صورت گرفته است.

محمودی بر رفع موانع و مشکلات صنفی و توسعه ظرفیت ها و فرصت های اشتغال در بخش کشاورزی تاکید و عنوان کرد: هدف نظام صنفی کشاورزی هویت بخشیدن به مشاغل مرتبط با بهره برداران کشاورزی، حفظ حقوق اجتماعی و صنفی براساس شغل و نوع فعالیت، ایجاد ظرفیت لازم برای پذیرش مسئولیت های تصدی گری دولت، انتقال خواسته های حرفه ای و تخصصی اعضای صنف به سیاستگزاران و برنامه ریزان و مدیران اجرایی است.

وی خاطرنشان کرد: ایجاد تعاملات لازم با دستگاه‌ها و صنوف مرتبط جهت توسعه کمی و کیفی محصولات و بهبود شرایط تولید، فروش و صادرات محصولات و فراورده‌های کشاورزی ضروری است.