امنیت محصولات استراتژیک کشاورزی نیازمند توجه ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی بهمنیار پیش ازظهر یکشنبه در همایش کشاورزی پایدار و امنیت غذایی با مهم ارزیابی کردن بحث پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی این امر را حائز اهمیت دانست و افزود: پدافند غیر عامل و حفاظت از بخش های حیاتی یک کشور به عنوان عناصری تاثیر گذار در امنیت کشور از مهمترین ملزومات تدافعی نظام است و برای حفظ کشور باید در تمام زمینه ها دقت لازم را داشته باشیم.

بهمنیار بخش کشاورزی را از مقولات مهم در حفظ سلامت جامعه خواند و بیان داشت: بررسی و شناسایی تهدیدات در این بخش و جلوگیری از آسیب و انجام اقدامات پیشگیرانه می تواند با تلاش و مقاوم سازی در بخش غذایی سلامت جامعه را تضمین کند.

وی ادامه داد: نیازمندی به ورود مواد غذایی در مقاطعی که کشور نیاز به واردات برخی محصولات غذایی دارد می تواند مساله پدافند غیر عامل را موثر تر نشان دهد.

بهمنیار با اشاره به اینکه خود اتکایی در بخش های کشاورزی و تولیدات دامی می تواند احتمال خطر را در این بخش کاهش دهد ؛ تصریح کرد: باید امکانات ملی و استانی خود را در بخش تولید مواد غذایی تقویت کنیم تا نگران سلامت واردات مواد غذایی از کشورهای دیگر نباشیم.

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری تاکید کرد: با متکی بودن به بخش هایی از واردات مواد غذایی همواره نگرانی از سلامت واردات وجود خواهد داشت در حالیکه با تقویت تولید در بخش کشاورزی می توان در این بخش کاهش قابل ملاحظه ای را شاهد بود.

وی توجه به محصولات استراتژیک را خواستار و یادآور شد: مازندران به عنوان قطب کشاورزی در تامین بخشی از مواد غذایی کشور می تواند در زمینه توجه بیشتر به بخش آب ، خاک و تولیدات برنج مورد توجه قرار گیرد تا ضعف های موجود در این بخش ها شناسایی و برطرف شود.

بهمنیار سلامت وامنیت غذایی را مرتبط با سلامت سیاسی توصیف کردو خاطر نشان ساخت: در بخش پدافند غیر عامل و رسیدگی به تولید با کیفیت در میزان مورد نیاز بتوان با دادن آموزشهای لازم به زحمتکشان بخش کشاورزی دانش کافی را در بالا بردن امنیت غذایی تقویت کرد.

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در خاتمه ابراز امیدواری کرد : برپایی همایش هایی با موضوعات پدافند غیر عامل و شناسایی نقاط حیاتی در بخش های کشاورزی و تولیدات دامی در کنار بخش تحقیقات و مطالعات راهبردی و تامین و تولید مواد غذایی استرتژیک بتواند با برنامه ریزی مناسب آسیب ها را در این بخش کاهش دهد.