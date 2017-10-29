به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، «آلیس ولز» معاون وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوب آسیا به پاکستان هشدار داد که در برابر شبه‌نظامیانی که افغانستان و هند را تهدید می‌کند، باید اقدامات عملی را روی کار بگیرد.

وی افزود که پاکستان باید حسن‌نیت خود را برای مقابله با تروریسم و شبه‌نظامیانی که در افغانستان فعالیت دارند، انجام دهند و برای کشاندن طالبان بر سر میز مذکرات نیز نهایت تلاش خود را بکند.

ولز تصریح کرد که واشنگتن باید شاهد اقدامات عملی پاکستان در برابر شبه‌نظامیان، طی چند هفته یا چند ماه آینده باشد.

به گفته وی در صورت عدم همکاری صادقانه پاکستان در مبارزه با تروریسم آمریکا خود دست به کار خواهد شد.

لازم به ذکر است که چندی پیش نیز «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا هنگام اعلام استراتژی خود برای افغانستان و کشورهای جنوب آسیا با اشاره به پاکستان این کشور را متهم به حمایت از تروریسم کرد و از اسلام آباد خواست تا هر چه سریع تر لانه های تروریست ها در خاک این کشور را نابود کند.