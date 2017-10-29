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۷ آبان ۱۳۹۶، ۱۳:۳۶

یک عضو شورای شهر تهران:

پدرخوانده ها اجازه اجرایی شدن دستورات رییس جمهوری را هم نمی دهند

پدرخوانده ها اجازه اجرایی شدن دستورات رییس جمهوری را هم نمی دهند

عضو شورای پنجم شهر تهران گفت: پدرخوانده‌های مافیایی اجازه نمی‌دهند حتی دستورات رئیس جمهوری اجرایی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن  رسولی در جلسه علنی روز یکشنبه  در واکنش به سخنان  رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست در صحن شورای شهر تهران گفت: صنایع خودرو، صنایع لاستیک و صنایع سیمان بدشان نیاید، اما مشکل اصلی آلودگی هوا به همین‌ها بازمی‌گردد. پدرخوانده‌های مافیایی، اجازه نمی‌دهند حتی دستورات رییس جمهوری لازم الاجرا باشد.

وی خطاب به کلانتری اظهار کرد: با این شیوه نمی‌شود کارها را پیش برد؛ باید با صراحت ذاتی با واحدهای آلاینده برخورد شود. دیگر از ما زدن حرف‌های قشنگ گذشته است و باید کارهای جسورانه‌ای با حمایت مردم و رسانه‌های اجتماعی صورت دهیم.

رسولی در ادامه با اشاره به خطر آلودگی هوا ادامه داد: اگر حاکمیت تکلیف آلودگی هوا را روشن نکند آلودگی هوا تکلیف حاکمیت را روشن می‌کند. از سن و سال من و شما گذشته که حرف‌هایی بزنیم که دیگران خوششان بیاید.

محسن هاشمی نیز در واکنش به اظهارات رسولی خطاب به کلانتری گفت: منظور اعضا این است که شما هم مثل محیط‌بانان کشته شوید!

کد مطلب 4128193

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