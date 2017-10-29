اجتماع اربعین در تاریخ نظیر ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو اربعین، آیت الله صافی گلپایگانی با بیان اینکه اجتماع عظیم عاشقان و دلباختگان اباعبدالله الحسین(ع) در تاریخ نظیر ندارد، اظهار داشت: انسان هایی با تقوا این همایش بزرگ را نمایش می دهند و خداوند محبت امام حسین(ع) را در دل های مومنین قرار داده که از بین رفتنی نیست؛ لذا می بینیم سال ها از حادثه کربلا گذشته است و هر سال این مراسم و خاصه اربعین سیدالشهدا(ع) با عظمت و شکوه بیشتر انجام می شود.

وی لزوم درس گیری از این اجتماع بزرگ بشری را مورد تاکید قرار داد و افزود: امام حسین(ع) و یاران با وفایش الگوی جهان بشریت قرار گرفتند و مردم حادثه بزرگی که در کربلای معلی اتفاق افتاد را امروز لمس می کنند و می بینیم که چطور در این اجتماع با شکوه ایثار نشان می دهند.

آیت الله صافی گلپایگانی افزود: این مردم شاید در طول سال وضع اقتصادی مناسبی ندارند اما برای اربعین از طعام خود کنار می گذارند تا از زائرین اربعین پذیرایی کنند.

وی با بیان اینکه اگر اخلاص نبود، این مردم حاضر نبودند تا این حد متحول شوند، افزود: برخی از عشاق امام حسین(ع) بیش از ۵۰۰ کیلومتر پیاده می روند و گاه معلولان را می بینیم که پیاده در این سفر حرکت می کنند. این چه سری است؟ همانطور که حضرت زینب(س) در کاخ یزید فرمودند: «بخدا تو نمی توانی یاد ما را در دل ها از بین ببری» امروز می بینیم عظمت حماسه اربعین روز به روز بیشتر می شود.

آیت الله صافی گلپایگانی لزوم استفاده از این فرصت و افتخار کردن به خدمت به زوار اباعبدالله الحسین(ع) را یادآور شد و تصریح کرد: خدمت گذاران شبانه روز فعالیت دارند؛ کار های خود را کنار گذاشته اند و برای سیدالشهدا(ع) ایثار و از خود گذشتگی نشان می دهند و نمی توان اجر این خدمت را برای مردم بازگو کرد؛ خوشا به حال شما و خوشا به حال کسانیکه در این راه اخلاص دارند.

وی یادآور شد: نیت ها باید پاک باشد و اگر دولت و مردم خدمت کردند، نباید این خدمت را با منت مخلوط کنند.