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۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۰:۴۳

فرمانده انتظامی اسدآباد عنوان کرد:

کشف کالای قاچاق در عملیات مشترک پلیس اسدآباد و سنقرکلیایی

کشف کالای قاچاق در عملیات مشترک پلیس اسدآباد و سنقرکلیایی

اسدآباد - فرمانده انتظامی شهرستان اسدآباد از کشف ۲۲۹ هزار و دویست نخ سیگار خارجی قاچاق در عملیات مشترک پلیس اسدآباد با سنقرکلیایی خبر داد.

سرهنگ اسماعیل جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عوامل پلیس آگاهی و انتظامی بخش پیر سلمان به صورت تلفیقی با ایجاد ایست و بازرسی مقطعی در سه راهی آجین به کنترل خودروهای عبوری پرداختند.

وی افزود: ماموران درنتیجه کنترل خودروهای عبوری، به یکدستگاه خودرو پژو ۴۰۵مشکوک شدند که راننده خودرو با دیدن ماموران بلافاصله تغییر مسیر داد و به سمت گردنه حبشی و سنقرکلیایی متواری شد.

سرهنگ جمشیدی ادامه داد: طی هماهنگی بعمل آمده با انتظامی شهرستان سنقر و اتخاذ تدابیر مناسب، در نهایت خودرو متوقف و در بازرسی از آن تعداد ۲۲۹هزار و دویست نخ سیگارخارجی و قاچاق کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اسدآباد با اشاره به ارزش محموله مکشوفه که افزون بر ۸۰۰میلیون ریال برآورد شد، یادآور شد: با توجه به هماهنگی های بعمل آمده و اینکه محموله در حوزه شهرستان سنقرکلیایی کشف شد برای سیرمراحل قانونی تحویل عوامل انتظامی آن شهرستان شد.

کد مطلب 4128294

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