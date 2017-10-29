۲۹۰ مقاله به پانزدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کرمی ظهر یکشنبه در سومین نشست کمیته علمی پانزدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران اظهار داشت: تعداد ۲۹۰ مقاله به دبیرخانه پانزدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ارسال شده است.

وی بیان کرد: مقالات در ۳ محور شامل چالش‌های پیش روی معلمان در آموزش ریاضی، چگونگی انتخاب، حمایت و آموزش مستمر معلمان ریاضی و آموزش ریاضی دوره ابتدایی تفکیک شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر تصریح کرد: هدف از کنفرانس بررسی وضعیت موجود آموزش ریاضی در مدارس کشور و بهینه سازی روش‌های موجود و استفاده از روش‌های نوین آموزشی است.

وی ادامه داد: آموزش و پرورش استان بوشهر بنا به درخواست انجمن معلمان ریاضی استان و با توجه به لزوم ایجاد شور ونشاط بیشتر در زمینه آموزش ریاضی در دوره‌های مختلف تحصیلی برگزاری این کنفرانس را برعهده گرفته است.

پانزدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران سوم تا ششم بهمن ماه سال جاری در بوشهر برگزار خواهد شد.