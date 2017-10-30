۲۴۰۰ واحد صنعتی گلستان از سوخت گاز طبیعی استفاده می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شرکت گاز، صفرعلی جمال لیوانی اظهار کرد: در حال حاضر حدود دو هزار و ۴۰۰ واحد صنعتی جزء و عمده استان گلستان از سوخت گاز طبیعی استفاده می کنند.

جمال لیوانی با اشاره به سیاست گذاری دولت درخصوص جایگزینی گازطبیعی با سوخت های فسیلی، تصریح کرد: خوشبختانه روند گازرسانی به این واحدها از سنوات قبل ادامه شروع شده و این امر در سال جدید قوت گرفته است.

وی افزود: این شرکت همراه با سایر دستگاه های اجرایی با تسریع در روند گازرسانی به شهرک ها و واحدهای صنعتی ضمن کمک به تولید و چرخه اقتصادی کشور در زمینه ایجاد اشتغال نیز به نحو مطلوبی سهیم شده است.

مدیرعامل شرکت گازرسانی استان گلستان یادآورشد: خوشبختانه تاکنون استقبال واحدهای صنعتی در این زمینه بسیار خوب بوده و در این رابطه بنا به مصوبه شورای اقتصاد، برای این واحدها خط لوله اختصاصی براساس سقف تعیین شده با احتساب میانگین سه ساله سوخت مایع به مبلغ برابر یا کمتر از دو میلیارد و۴۰۰ میلیون ریال احداث خواهد شد که درحال حاضر ۵۱۱ درخواست که مشمول این مصوبه می شوند، واصل شده است.

جمال لیوانی تأکید کرد: از این تعداد حدود ۱۸۴ واحد در برنامه اجرایی سال ۹۶ قرار گرفته و تعداد ۱۸۶ مورد نیز در مرحله اخذ مجوزهای حفاری از ادارات و مراجع ذیصلاح و تعداد ۱۴۱ واحد نیز در حال انجام بررسی های اولیه قرار دارد که همگی این واحدهای صنعتی در صورت فراهم بودن شرایط لازم تا پایان سال ۹۸ از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان گفت: متقاضیانی که تاکنون نسبت به ارائه درخواست گاز واحد صنعتی خود اقدام نکرده اند، می توانند با مراجعه به شرکت گاز و یا ورود به سایت شرکت گاز گلستان به آدرس (WWW.NIGC-GOLESTAN.IR) و انتخاب سامانه ثبت تقاضای گاز واحدهای صنعتی اقدام نموده و با دریافت کد رهگیری به صورت غیر حضوری مشترک گاز شوند.

وی در خصوص اهداف گازرسانی به بخش صنعتی استان اظهار کرد: هدف از گازرسانی به پروژه های صنعتی استان تقویت بخش صنعت، افزایش بهره وری، رونق اقتصادی، رشد صنعتی و ارتقاء جایگاه صنعتی استان گلستان است.

جمال لیوانی ادامه داد: گاز طبیعی علاوه بر این که سهم بالایی در تأمین انرژی مورد نیاز واحدهای صنعتی دارد نقش بسیارمهمی نیز در کاهش آلاینده های زیست محیطی داشته ونقطه عطفی درشکوفائی اقتصاد کشور خواهد بود.

مدیرعامل گاز گلستان در پایان تأکید کرد: امیدواریم مردم شریف استان ضمن رعایت نکات ایمنی هم چون سنوات گذشته ما را در زمینه صرفه جویی و مدیریت در مصرف گاز یاری رسانند تا در طول فصل سرما مشکلی در تأمین گاز نداشته و فصل سرما را بدون هیچ گونه نگرانی سپری کنیم.