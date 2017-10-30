خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- جواد حیران نیا: «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه ۲۴ مهر در ادامه بدعهدی این کشور در قبال توافق هسته ایِ ۱۴ جولای سال ۲۰۱۵ (۲۳ تیرماه ۱۳۹۴) موسوم به «برجام» از خروج واشنگتن از آن سخن گفت و اعلام کرد: پایان کامل برجام یک احتمال بسیار واقعی و قوی است. دیگر از امتیاز گرفتن دیگران از آمریکا خسته شده‌ ام. شاید برخی بگویند که احتمال بیرون آمدن آمریکا از برجام، از احتمال ماندن در این توافق بیشتر باشد.

ترامپ روز جمعه گذشته نیز از تائید پایبندی ایران به برجام خودداری کرده و مدعی شد: توافق به ایران اجازه می دهد که برنامه هسته ایش را کامل کند و تا چند سال دیگر که محدودیت ها برطرف شود؛ ایران به سراغ تأسیسات هسته ای می رود. فقط در برابر یک تعلیق موقت، ایران برای مدت کوتاهی از تاسیسات هسته ای عقب افتاده است. آمریکا می گوید که چرا در ابتدای توافق کلّی پول به ایران داده شده است؟ ایران مرتکب موارد نقض این پیمان شده است و دو بار از محدودیت ۱۳۰ متریک تُن غنی سازی خود فراتر رفته است. ایران بازرسان را ارعاب کرده است.

اتخاذ این رویکرد از سوی رئیس جمهور آمریکا با واکنش های منفی زیادی مواجه شد تا جائیکه وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه ۲۴ مهر خود در لوکزامبورگ با صدور بیانیه ای ضمن حمایت همه جانبه از برجام از کنگره آمریکا نیز خواستند تا از خروج واشنگتن از توافق هسته ای کشورهای ۱+۵ با ایران جلوگیری کند.

اتخاذ این رویکرد از سوی ترامپ آینده مبهمی را برای برجام رقم زده و اتخاذ رویکرد متحد از سوی مقامات ایرانی نیز موجب شده تا ادامه حیات توافق هسته ای در هاله ای از ابهام قرار بگیرد از همین رو برای روشن تر شدن این وضعیت با «جیمز اسلتری» به گفتگو نشستیم.

«جیمز چارلز اسلتری» نماینده سابق کنگره آمریکا و عضو شورای روابط خارجی این کشور در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص واکنش احتمالی کنگره آمریکا به تصمیم ترامپ گفت: همانطور که می دانید درامریکا در مورد برجام اختلاف زیادی وجود دارد. بسیاری از رهبران سیاسی در کنگره مخالف اقدامات رئیس جمهور هستند. هنوز مشخص نیست که منظور او چیست.

وی افزود: به نظر می رسد کنگره اذعان می کند که ایران در پی تطبیق فنی با JCPOA بوده است، در حالی که نتیجه گیری می کند که ایران روح برجام را نقص کرده است. من نمی دانم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.

وی در ادامه یادآور شد: سناتور «کاتن» یکی از سخنگوهای مخالفان برجام اشاره کرده است که وی در این زمان برنامه ای برای ارائه و تصویب قوانین جدیدی برای تحریم های دوباره ندارد. اگر چنین باشد خوب است.

اسلتری تأکید کرد: من فکر می کنم او و رییس جمهور ترامپ امیدوار هستند که ایران، ایالات متحده و سایر امضاکنندگان JCPOA بتوانند با نگرانی های مخالفان مربوط به بازرسی ها و مدت زمان آن موافقت کنند.

وی افزود: ممکن است بعضی از سیاستمداران خوشبین معتقد باشند که با حفظ نظارت بر برجام به جای پاره کردن آن (لغو آن) در مورد حل مسائل برجسته دیگری که در این منطقه مهم هستند مانند: حزب الله، سوریه و یمن و برنامه موشکی ایران می توان از آن استفاده کرد.

نماینده پیشین مجلس نمایندگان آمریکا در ادامه گفت: ترامپ در مبارزات انتخاباتی می گوید که او برجام را دوست ندارد و آن را پاره می کند. بنابراین او فکر می کند که او درحال احترام به سخنان خود در طول مبارزات انتخاباتی است. بسیاری از حامیان ترامپ فکر می کردند زمانی که او رئیس جمهور شد، طرز فکرش را تغییر می دهد.

وی افزود: من فکر نمی کنم اکثریت اعضای کنگره منتظر رأی دادن به تحریم های ایران باشند.

عضو شورای روابط خارجی آمریکا در ادامه یادآور شد: ترامپ از فعالیت های ایران در سوریه، لبنان و یمن ابراز نگرانی کرده است. از نظر او فعالیت ایران این مناطق را بی ثبات می کند. او فکر می کند ایران از هرج و مرج و یا تروریسم در منطقه حمایت می کند.

اسلتری در ادامه افزود: من معتقدم که برای ایران، ایالات متحده و سایر امضاکنندگان برجام همکاری مجدد مهم است؛ البته نه به معنای مذاکره مجدد درباره برجام.

وی تأکید کرد: با توجه به اطلاعات نادرست، ریسک برای حرکت به جلو (پیشرفت) زیاد است. بهترین راه برای شناخت بیشتر طرف دیگر این است که در گفتگو شرکت کنید.