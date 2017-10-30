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۸ آبان ۱۳۹۶، ۸:۰۷

رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران؛

۲۲۰۰ بوستان تهران مجهز به زیرساخت های ورزشی هستند

۲۲۰۰ بوستان تهران مجهز به زیرساخت های ورزشی هستند

رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران گفت: ۲۲۰۰ بوستان تهران مجهز به زیرساخت های ورزشی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضایی با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها با اشاره به تحقق زیست بهتر که شهردار تهران به آن اشاره کرده بود، گفت: برای زیست بهتر باید زمینه شادی و نشاط، سلامت و سرزندگی در میان مردم ایجاد شود که بسیاری از این امور با توجه به ورزش فراهم می شود.

وی ادامه داد:شهردار تهران و شورای شهر پنجم نگاه بسیار خوبی به حوزه ورزش دارند و تاکنون نشست های خوبی برای توسعه ورزش همگانی و مشارکت مردمی برگزار شد است.

رضایی با اشاره به زیرساخت های موجود در حوزه ورزش شهرداری تهران گفت: ما دو هزار و ۲۰۰ بوستان مجهز به زیرساخت های ورزشی داریم ضمن اینکه جشنواره های ورزشی ما به ۴۰ نوع رسیده است و تقریبا همه ورزش ها و حتی ماهیگیری را هم در بر می گیرد.

وی ادامه داد: شهرداری تهران در ۵۰ رشته ورزشی به صورت سالیانه مسابقه برگزار می کند و سلایق مختلف مردم را لحاظ قرار می دهد.

رضایی تاکید کرد: ما با ۴۳۰ مجموعه ورزشی و ۵۶۰ زمین چمن ظرفیت لازم برای زیست بهتر را در کلان شهر تهران داریم و قطعا با مشارکت بهتر شورای اسلامی شهر تهران می توان این ظرفیت ها را افزایش داد.

کد مطلب 4128450
سیامک صدیقی

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