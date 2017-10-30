۷۰ دوره آموزشی برای کشاورزان فومنی برگزار می شود

محمدرضا ابراهیم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تا پایان سال جاری ۷۰ دوره آموزشی در بخش های مختلف برای کشاورزان شهرستان فومن برگزار می شود.

وی با بیان اینکه از این تعداد ۲۰ دوره آموزشی تاکنون برگزار شده است، افزود: ۵۰ دوره دیگر نیز تا پایان سال جاری برگزار می شود.

رئیس جهاد کشاورزی فومن برخی از این دوره ها سه روزه و برخی یک روزه است، خاطرنشان کرد: دوره های یک روزه در زمینه زراعت، باغبانی، کاشت، داشت و برداشت برنج، مکانیزاسیون کشاورزی، دامداری و آنفلوآنزای مرغی است.

وی همچنین به برگزاری پنج دوره پرورش قارچ خوراکی، گاو بومی، کارآفرینی و بازاریابی از ابتدای سال تاکنون در مراکز خدمات گشت، آلیان و ماکلوان، تصریح کرد: پنج دوره دیگر نیز در این زمینه برای کشاورزان فومنی در لولمان و رودپیش برگزار می شود.

به گفته ابراهیم زاده در این دوره ۱۲۵ نفر از کشاورزان فومنی به مدت سه روز شرکت کرده و برای آنها در پایان این دوره گواهی نامه آموزشی سه روزه اعطا می شود.