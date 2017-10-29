شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه گرد و غبار کشور عراق وارد چهارمحال و بختیاری می شود، اظهار داشت: وزش باد شدید در چهارمحال و بختیاری موجب فعال شدن کانون های گرد وغبار محلی و تشدید آلودگی در این استان می شود.

وی عنوان کرد: گرد و غبار کشور عراق از روز دوشنبه وارد چهارمحال و بختیاری می شوند و آب و هوای این استان را تحت تاثیر قرار می دهند.

وی بیان کرد: بر اساس آخرین داده های هواشناسی طی سه روز آینده، آسمانی صاف تا قسمتی ابری در بعضی ساعات همراه با افزایش ابر و وزش باد نسبتا شدید پیش بینی می شود.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: طی سه روز آینده در پاره ای نقاط غبار محلی انتظار می رود.

دمای هوا در چهارمحال و بختیاری افزایش یافت

وی بیان کرد: همچنین با توجه به شرایط مساعد برای تشکیل چشمه های گردوخاک بر روی کشور عراق، احتمال انتقال ذرات گردوغبار به استان برای روز دو شنبه و سه شنبه پیش بینی می شود.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: در حال حاضر دمای هوا در استان چهارمحال و بختیاری کمی افزایش داشته است.

وی تاکید کرد: دمای فعلی هوای شهرکرد به سه درجه سانتی گراد رسیده است.