اتمام تعمیر دانشکده حقوق دانشگاه تهران/ بازسازی دانشکده ادبیات

محمود نیلی احمدآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بازسازی و تعمیر دانشکده حقوق این دانشگاه به اتمام رسیده و تامین یکسری از تجهیزات لازم این دانشکده مانند کتابخانه باقی مانده است.

وی افزود: قرار است این نوع تجهیزات با کمک خیرین تامین شود.

رئیس دانشگاه تهران اظهار داشت: کلاس های این دانشکده از هفته دوم مهرماه برگزار شده بود.

محمود نیلی احمدی آبادی تاکید کرد: برای بازسازی و تعمیر این دانشکده حدود ۹ میلیارد هزینه شده است که تنها یک سوم از این بودجه از سوی وزارت علوم تامین شد.

وی عنوان کرد: مابقی هزینه ها نیز از بودجه دانشگاه به سختی تامین شد.

رئیس دانشگاه تهران گفت: قرار بود وزارت علوم بودجه مربوط بازسازی و تعمیر دانشکده ادبیات این دانشگاه را تامین کند که تاکنون این بودجه تامین نشده است.

نیلی احمدآبادی خاطرنشان کرد: دانشکده ادبیات آمادگی خود را برای اجرای پروژه تعمیر و بازسازی اعلام کرده اما هنوز اعتبار لازم از سوی وزارت علوم تامین نشده است و در صورت تامین اعتبار مورد نیاز این پروژه اجرایی خواهد شد.

وی گفت: تعمیر و بازسازی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران یک پروژه سخت است چراکه روند تعمیر و بازسازی قرار است همزمان با انجام فعالیت های علمی و آموزشی انجام شود.