به گزارش خبرنگار مهر، تاثیر نامطلوب صرافی های غیر مجاز بر نظام اقتصادی بر کسی پوشیده نیست ولی به رغم توضیحات کارشناسان اقتصادی همچنان شاهد تداوم فعالیت صرافی های غیر مجاز در بازار ارز کشور هستیم.

این روزها نیز با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی و تدارک زائران جهت تهیه ارز مورد نیاز برای این سفر معنوی، بطور طبیعی بخشی از نیاز بازار به سوی صرافی های غیرمجاز روانه می شود و زائران بدون توجه به غیرقانونی بودن فعالیت این صرافی ها، نسبت به خرید ارز از آنها اقدام می کنند.

همین مساله ما را بر آن داشت تا نظر برخی از مراجع تقلید را در مورد خرید و فروش ارز از طریق صرافی های غیرمجاز جویا شویم. حاصل استفتاء از دفاتر مراجع تقلید به این شرح است:

مقام معظم رهبری: بطور کلی این گونه امور تابع قوانین و مقررات مربوطه می‌باشد و تخلف از آن جایز نیست؛ و اگر منع قانونی نباشد، مانع ندارد.

آیت الله نوری همدانی : موردی که برخلاف قوانین و مقرارت نظام باشد جائز نیست.

آیت الله مکارم شیرازی : در این زمینه لازم است بر طبق قوانین و مقررات حکومت اسلامی عمل شود.

آیت الله جوادی آملی:اگر برخلاف قوانین و مقرارت باشد، اشکال دارد.

آیت الله علوی گرگانی:اگر طبق قانون و مقرارت نباشد شبهناک است و نباید وارد شوند.

گفتنی است صرافانی که برخلاف دستور العمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی های بانک مرکزی مصوب سال ۹۳ فعالیت می کنند غیر مجاز تلقی می‌شوند.