به گزارش خبرنگار مهر، شهریار حیدری، سخنگوی ستاد مرکزی اربعین با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها از بازگشایی مرز خسروی در چرخه تردد زائرین خبر داد.

وی گفت: مرز خسروی یکی از مرزهای خوب کشور ما با کشور عراق است که از قدیم از طریق این مرز با کشور عراق مراودات تجاری داشته ایم ولی تاکنون برای تردد زائرین از این مرز استفاده نمی شد. امسال برای اولین بار قرار است که این مرز هم به سایر مرزهای تردد زائرین اربعین اضافه شود.

حیدری افزود: با اضافه شدن این مرز به مرز شلمچه، چزابه و مهران استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، کردستان و کرمانشاه می توانند از مرز خسروی تردد کنند.

سخنگوی ستاد مرکزی اربعین اضافه کرد: رایزنی ها از روز پنجشنبه آغاز شده و قرار است به زودی بازگشایی اتفاق بیفتد. تاکنون یک میلیون و ۵۰۰ هزار روادید برای زائران صادر شده است و در تلاشیم تا روند صدور روادید افزایش یابد.

وی تصریح کرد: در تلاشیم تا صدور روادید به روز شود ولی معمولا زمان صدور روادید ۷۲ ساعت است که به زودی به ۴۸ ساعت و سپس به ۲۴ ساعت خواهد رسید.

حیدری در پایان خاطرنشان کرد: لغو روادید باید دو طرفه باشد و از سوی هر دو کشور انجام پذیرد، در حال حاضر کشور عراق بنا به دلایل امنیتی حاضر به لغو روادید نیست و تا زمانی هم که کشور عراق روادید را حذف نکند ما هم این کار را نمی کنیم اگرچه به این کار تمایل داریم و تلاش هم می کنیم.