مشکل تعلیق شطرنج حل شده است/ برای ماندن در رده اول انگیزه داریم

مهرداد پهلوان زاده در بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها گفت: فراز و نشیب های زیادی را در خصوص برگزاری مسابقات قهرمانی بانوان جهان پشت سر گذاشتیم، مسابقات از لحاظ کیفی بسیار خوب بود. اما به هر حال تامین هزینه های مربوط به این دوره از رقابت ها کمی دردسرساز شده بود که نیاز به زمان داشت و خودمان هم فکر نمی کردیم پرداخت ها تا این مقدار دچار تاخیر شود.

وی در ادامه افزود: البته تاکنون توانسته ایم مشکل عمده مربوط به این موضوع را برطرف کنیم و دیگر خبری از تعلیق نخواهد بود. به هر حال مهم است که ما بتوانیم مسابقات قهرمانی جهان را در تهران برگزار کنیم. بحث ممانعت از حضور شطرنج بازان در رقابت های جهانی صحت ندارد و با تمام قدرت از ملی پوشان خود برای حضور در این مسابقات حمایت می کنیم.

پهلوان زاده درباره مسابقات پیش روی تیم ملی شطرنج ایران اظهار داشت: مسابقات جام پایتخت که سومین اپن بین المللی امسال است کمک زیادی خواهد کرد تا بتوانیم رنکینگ انفرادی و تیمی را بهبود ببخشیم.

رئیس فدراسیون شطرنج در ادامه گفت: تیم ملی شطرنج در دو سال گذشته مقام قهرمانی جهان در المپیاد زیر ۱۶ سال را کسب کرده است و امسال هم برای دفاع از همین عنوان به رقابت های جهانی هند اعزام می شویم. رقابت های بسیار دشواری است که فکر می کنم امیدواری مان با توجه به شرایط روحی و آرامش فکری شطرنج بازان مان برای ماندن در رتبه اول بسیار زیاد است.

پهلوان زاده در پایان خاطرنشان کرد: مسابقات بسیار خوبی را در تهران برگزار می کنیم که قرار است اختتامیه آن نهم آبان ماه برگزار شود. شک ندارم با ادامه برگزاری همین رقابت ها خواهیم توانست شطرنج را در سطح ایده آل جهانی حفظ کنیم.