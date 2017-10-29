یادواره شهدای دانش آموز در ایلام برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم سرهنگ جمال شاکرمی جانشین فرمانده سپاه امیرالمومنین استان ایلام گفت: هشتم آبان ماه یادآور حماسه جاویدان و قهرمانانه دلاور مردانی است که با وجود کم سن و سالی افتخارات بزرگی برای نسل های آینده ایران اسلامی به یادگار گذاشتند.

محمد حسین فولادی فرمانده سپاه ناحیه ایلام نیز با اشاره به جانفشانی شهیدان جرایه و.‌.. از شهدای شاخص دانش آموزی کشور گفت: همواره نقش دانش آموزان در انقلاب و دفاع مقدس تاثیرگذار بوده است.

استان ایلام ۳۶۰ شهید دانش آموز را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.