  1. استانها
  2. ایلام
۷ آبان ۱۳۹۶، ۱۷:۵۷

یادواره شهدای دانش آموز در ایلام برگزار شد

یادواره شهدای دانش آموز در ایلام برگزار شد

ایلام-امروز در مراسمی یاد و خاطره ۱۳۶ شهید دانش آموز ایلامی گرامی داشته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم سرهنگ جمال شاکرمی جانشین فرمانده سپاه امیرالمومنین استان ایلام گفت: هشتم آبان ماه یادآور حماسه جاویدان و قهرمانانه دلاور مردانی است که با وجود کم سن و سالی افتخارات بزرگی برای نسل های آینده ایران اسلامی به یادگار گذاشتند.

محمد حسین فولادی فرمانده سپاه ناحیه ایلام نیز با اشاره به جانفشانی شهیدان جرایه و.‌.. از شهدای شاخص دانش آموزی کشور گفت: همواره نقش دانش آموزان در انقلاب و دفاع مقدس تاثیرگذار بوده است.

استان ایلام ۳۶۰ شهید دانش آموز را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

کد مطلب 4128561

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها