افسانه ماهیان کارگردان نمایش «کوکوی کبوتران حرم» با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها درباره داستان این اثر نمایشی عنوان کرد: قصه «کوکوی کبوتران حرم» قصه حریم و فضای خصوصی زنانه است که در یک سفر زیارتی به مشهد به تصویر کشیده می شود. در این نمایش به جز سه زن که شامل رییس کاروان، هما و خواهرش فرح هستند ما زنانی را می بینیم که همگی از اعضای یک خانواده مانند مادر، خواهر، دختر، عروس و ... هستند اما خانواده ای که با هم غریبه و از دنیای هم بی خبرند.

وی ادامه داد: در این نمایش حتی مادر چیزی از مشکلات دخترش نمی داند و خواهر با خواهر غریبه است و تنها یک ارتباط قاعده مند ظاهری با یکدیگر دارند. هیچ کدام از این افراد از مهمترین اتفاق زندگی یکدیگر و آسیب هایی که هر کدام دچارش شده اند، خبر ندارند و هیچ کس مساله اش، مساله دیگری نیست و این فاجعه است که متاسفانه در اکثر خانواده های ما وجود دارد.

کارگردان «هم هوایی» یادآور شد: یکی از مسایلی که در این اثر مطرح می شود مساله خشونت است. خشونت زن علیه زن، خشونت مرد به زن و خشونت زن به مرد. در این اثر رازهای مگویی سر باز می کند که به طرز حیرت انگیزی مخاطب را به فکر وا می دارد.

وی ادامه داد: برای سفرِ این خانواده یک شهر قدسی که از فضای معنوی برخوردار است، انتخاب شده به این دلیل که ما فکر می کنیم این مکان مقدس است که باید ما را به همه آمال و آرزوهایمان برساند در صورتی که خودمان هم باید تلاش کنیم و حرف این نمایشنامه نیز همین است.

ماهیان در پایان متذکر شد: اینکه شهر مشهد برای بیان دغدغه های این زنان انتخاب شده از هوشمندی علیرضا نادری نویسنده اثر است چون نادری کاراکترها را در چالشی جذاب قرار می دهد و می خواهد این مساله را که خود افراد باید برای رسیدن به خواسته هایشان تلاش کنند، پررنگ کند. به اعتقاد من این نمایش از نظر ابعاد سیاسی، مذهبی، معیشتی، جامعه شناختی، اجتماعی و بسیاری دیگر اثر کاملی است چون وقتی خانواده به عنوان یک بنیان اصلی در جامعه تخریب شود و زمانی که زنان نیز در خانواده مورد تخریب قرار گیرند تبعات سنگینی به بار خواهد آمد.

مرضیه بدرقه، بهناز جعفری، ناهید مسلمی، مسیح کاظمی، عاطفه رضوی، فروغ قجابگلی، مرضیه وفامهر، یلدا عباسی، فرزانه سهیلی، گیتی قاسمی، شقایق دهقان و شیدا خلیق در این نمایش به ایفای نقش می‌پردازند.

«کوکوی کبوتران حرم» از ۱۳ مهر در پردیس تئاتر شهرزاد واقع در خیابان حافظ، نوفل لوشاتو، پلاک ۷۴ هر شب ساعت ۱۹ به صحنه رفته است.