کیکاووس سعیدی با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها گفت: تصمیم ویژه ای را برای گسترش ورزش گلف در سطح کشور گرفته‌ایم، اینکه اقشار مختلف مردم ایران با هر بودجه ای بتوانند در این رشته حضور یابند بسیار مهم است؛ شاید پیش از انقلاب دیدگاه مردم نسبت به ورزش گلف مختص حضور پولدارها بود اما حالا این دیدگاه تغییر کرده است و توانسته ایم با بهره برداری از چند زمین گلف اجازه ورود طرفداران این رشته را تا حدودی فراهم کنیم.

رئیس فدراسیون گلف در ادامه افزود: استعدادیابی های مناسبی را در این زمینه انجام دادیم تا بتوانیم قهرمان پروری کنیم. فرآیند استعدادیابی علمی را در نظر گرفته ایم و فکر می کنم در آینده ای کوتاه مدت بتوانیم قهرمانان زیادی را معرفی کنیم. از لحاظ خرید و استفاده از لوازم تخصصی گلف مشکلی نداریم. اما باید چندین مکان را برای توسعه ورزش گلف در سراسر کشور ایجاد کنیم.

سعیدی در خصوص عدم استاندارد بودن برخی زمین های گلف اظهار داشت: نباید این موضوع را کتمان کنیم البته در ورزش مینی گلف مشکلی نداریم. در برخی رشته ها مانند کروکت که فدراسیون گلف آنها را برگزار می کند هم توانسته ایم اقدامات لازم را انجام دهیم تا در استان هایی نظیر خراسان و تهران بتوانیم افراد خوبی را پرورش دهیم.

وی در خصوص سرمربی اروپایی که فعالیت خود را در فدراسیون گلف به تازگی آغاز کرده است، اظهار داشت: می خواستیم دانش مربیان داخلی را بالا ببریم و در راستای همین اقدام مسابقات بین المللی گلف یادواره شهباز حسین پور را با حضور چهار کشور خارجی برگزار کردیم تا بتوانیم سطح گلف ایران را به سطح جهانی نزدیک تر کنیم.

رئیس فدراسیون گلف در پایان در خصوص برگزاری رقابت های گلف در سطح دیپلمات تصریح کرد: خوشبختانه توانسته ایم در رنکینگ جهانی پیشرفت زیادی داشته باشیم و می خواهیم مسابقات دیپلمات را نیز در اواخر آذر ماه برگزار کنیم تا از ظرفیت جمهوری اسلامی ایران برای ارتباط های ورزشی و اجتماعی در همین رشته نیز بهره ببریم.