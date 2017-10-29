استقبال از راهبرد ضد ایرانی آمریکا در نشست منامه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، وزیران اطلاع رسانی کشورهای به اصطلاح مبارزه با تروریسم در نشست خود در منامه پایتخت بحرین بر ضرورت مقابله با آنچه دخالت قطر در امور داخلی کشورهای عربی خوانده شد، تاکید کردند.

در این نشست همچنین اعلام شد که باید با نقش قطر در حمایت از اسلام سیاسی که از تروریسم برای تحقق اهداف سیاسی خود استفاده می کند و آنچه سیاست های مخرب قطر نامیده شده است، مقابله شود.

وزیران اطلاع رسانی کشورهای به اصطلاح مبارزه با تروریسم از راهبرد آمریکا در قبال ایران استقبال کردند و مدعی شدند: ایران بزرگترین حامی تروریسم است.