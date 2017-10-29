به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامی یگانه شامگاه یکشنبه در حاشیه بررسی خسارت تندباد در اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: از عصر روز یکشنبه شاهد وقوع تندباد در اغلب مناطق استان به ویژه بخش‌های مرکزی هستیم.

وی افزود: سرعت وزش باد در فرودگاه اردبیل به ۱۰۱ کیلومتر در ساعت رسیده و وقوع تندباد موجب شکستگی درختان و سقوط چند تابلو و داربست شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اردبیل تأکید کرد: خوشبختانه تندباد خسارت جانی نداشته و تا به این لحظه خسارت جانی گزارش نشده است.

امامی یگانه با اذعان به تداوم تندباد در روز دوشنبه اضافه کرد: تمامی ادارات عضو مدیریت بحران در حالت آماده‌باش هستند.

وی خواستار رعایت نکات ایمنی از جمله جلوگیری از تردد غیرضروری در معابر شد و تأکید کرد: ضروری است به دلیل تداوم تندباد تا روز دوشنبه شهروندان از تردد غیرضروری در سطح شهر خودداری کنند.