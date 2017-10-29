  1. استانها
  2. اردبیل
۷ آبان ۱۳۹۶، ۲۱:۰۲

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اردبیل:

تندباد در اردبیل منجر به شکستگی درختان شد/آماده‌باش ادارات

تندباد در اردبیل منجر به شکستگی درختان شد/آماده‌باش ادارات

اردبیل – مدیرکل مدیریت بحران استانداری اردبیل گفت: وقوع تندباد طی ۲۴ ساعت گذشته منجر به شکستگی متعدد درختان در شهرهای این استان شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامی یگانه شامگاه یکشنبه در حاشیه بررسی خسارت تندباد در اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: از عصر روز یکشنبه شاهد وقوع تندباد در اغلب مناطق استان به ویژه بخش‌های مرکزی هستیم.

وی افزود: سرعت وزش باد در فرودگاه اردبیل به ۱۰۱ کیلومتر در ساعت رسیده و وقوع تندباد موجب شکستگی درختان و سقوط چند تابلو و داربست شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اردبیل تأکید کرد: خوشبختانه تندباد خسارت جانی نداشته و تا به این لحظه خسارت جانی گزارش نشده است.

امامی یگانه با اذعان به تداوم تندباد در روز دوشنبه اضافه کرد: تمامی ادارات عضو مدیریت بحران در حالت آماده‌باش هستند.

وی خواستار رعایت نکات ایمنی از جمله جلوگیری از تردد غیرضروری در معابر شد و تأکید کرد: ضروری است به دلیل تداوم تندباد تا روز دوشنبه شهروندان از تردد غیرضروری در سطح شهر خودداری کنند.

کد مطلب 4128693
محمد میرزایی ناطق

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها