  1. بین الملل
  2. اروپا
۷ آبان ۱۳۹۶، ۲۱:۲۵

گفتگوی تلفنی «ایلدریم» با مقامات ارشد جمهوری آذربایجان و گرجستان

گفتگوی تلفنی «ایلدریم» با مقامات ارشد جمهوری آذربایجان و گرجستان

نخست وزیر ترکیه با رئیس جمهور جمهوری آذربایجان و نخست وزیر گرجستان تلفنی گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، منابع آگاه در دفتر «بنعلی ایلدریم» نخست وزیر ترکیه امروز یکشنبه اعلام کردند که وی در تماس تلفنی با «الهام علی‌اف» رئیس جمهور جمهوری آذربایجان و «گئورگی کویرکاشویل» نخست وزیر گرجستان درباره گسترش روابط فیمابین به رایزنی و تبادل نظر پرداخته است.

نخست وزیر ترکیه در این تماس از مقامات مذکور به دلیل تلاش‌هایشان در تکمیل موفقیت آمیز پروژه خط آهن «باکو-تفلیس-کارس» تشکر و قدردانی کرد.

وی در ادامه خواستار گسترش هرچه بیشتر روابط میان کشورش با جمهوری آذربایجان وگرجستان شده است.

کد مطلب 4128700

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها