گفتگوی تلفنی «ایلدریم» با مقامات ارشد جمهوری آذربایجان و گرجستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، منابع آگاه در دفتر «بنعلی ایلدریم» نخست وزیر ترکیه امروز یکشنبه اعلام کردند که وی در تماس تلفنی با «الهام علی‌اف» رئیس جمهور جمهوری آذربایجان و «گئورگی کویرکاشویل» نخست وزیر گرجستان درباره گسترش روابط فیمابین به رایزنی و تبادل نظر پرداخته است.

نخست وزیر ترکیه در این تماس از مقامات مذکور به دلیل تلاش‌هایشان در تکمیل موفقیت آمیز پروژه خط آهن «باکو-تفلیس-کارس» تشکر و قدردانی کرد.

وی در ادامه خواستار گسترش هرچه بیشتر روابط میان کشورش با جمهوری آذربایجان وگرجستان شده است.