جزئیات درگیری مسلحانه اشرار در خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مجید شجاع در رابطه با جزئیات شهادت مامور نیروی انتظامی در شهرستان خوسف اظهار داشت : عصر امروز با دریافت خبری مبنی بر تردد اشرار و قاچاقچیان مسلح در کویر شهرستان خوسف تیم های عملیاتی فرماندهی انتظامی شهرستان خوسف جهت بررسی موضوع اعزام شد.

وی اظهار داشت: یکی از تیم های خودرویی اعزام شده در مناطق کویری شهرستان خوسف با اشرار مسلح روبرو شده که در درگیری صورت گرفته یکی از کارکنان پایور فرماندهی انتظامی شهرستان خوسف بر اثر اصابت گلوله اشرار به درجه رفیع شهادت نائل شده است و دو تن دیگر مجروح شده اند.

سردار شجاع افزود: مجروحان این درگیری با اورژانس هوایی به مرکز استان منتقل شدند و عملیات تعقیب اشرار کماکان ادامه دارد.

وی از رسانه ها خواست اخبار موثق را از معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان دریافت کنند و اخبار منتشر شده در فضای مجازی فاقد اعتبار خواهد بود.