به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی شکری صبح دوشنبه در نشستی با هیئت‌مدیره و هیئت بازرسی اتحادیه مؤسسات و تشکل‌های مردمی، فرهنگی قرآن و عترت استان سمنان به میزبانی اداره کل تبلیغات اسلامی استان در شاهرود بابیان اینکه تعداد ۵۴ مؤسسه در سطح استان مشغول فعالیت است، ابراز داشت: از این تعداد ۳۹ مؤسسه به‌صورت مستقل و ۱۵ شعبه زیر نظر جامعه القرآن الکریم فعالیت می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه در مناطق کمتر برخوردار و مجتمع‌های مسکونی که امکان تأسیس مؤسسه نیست، خانه قرآنی ثبت و فعال شود، افزود: تاکنون ۶۲ خانه قرآن در استان به ثبت رسیده که از این تعداد، ۲۵ خانه قرآن شهری و ۳۷ خانه قرآن روستایی را شامل می‌شود که در سراسر استان در راستای ترویج فرهنگ تلاوت قرآن کریم و تفسیر آیات فعالیت دارند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان ایجاد انسجام را از مهم‌ترین عوامل موفقیت اتحادیه‌های قرآنی برشمرد و ابراز داشت: هیئت‌مدیره و مدیرعامل نباید در کار یکدیگر دخالت داشته باشند و هرکدام به انجام وظایف خود بپردازند بلکه باید بعد از تصویب هر طرح و برنامه در جلسات هیئت‌مدیره، تمام اعضا با اتحاد، مدیرعامل را در راستای اجرای بهتر طرح‌ها و برنامه‌های مصوب، همراهی کنند.

شکری بابیان اینکه هیئت‌مدیره در دوران سه‌ساله کار خود باید برنامه اجرایی مشخص داشته و در راستای اهداف از پیش تعیین‌شده حرکت کنند، تصریح کرد: تلاش برای اضافه کردن مؤسسات، خانه‌های قرآن جدید و افزایش سطح کیفی مؤسسات، یکی از این چشم‌اندازهای سه‌ساله قلمداد می‌شود.

وی تعامل با شورای توسعه فرهنگ قرآنی، ادارات، نهادها و سازمان‌های دیگر را ازجمله ضروریات و وظایف مهم اتحادیه‌های قرآنی برشمرد و افزود: اجرای طرح و برنامه‌ها توسط هیئت‌مدیره و ارائه گزارش از فعالیت‌های مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت می‌تواند سازمان تبلیغات اسلامی را در راستای انجام مأموریت‌ها بهتر یاری کند.