اجرای طرح جای پای یار توسط طلاب گنابادی در عراق

حجت الاسلام حسین امامی یکشنبه شب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تعداد ۹۰ نفر از طلاب و اساتید حوزه علمیه گناباد جهت شرکت در مراسم عظیم اربعین به عراق عزیمت می کنند.

وی افزود: وقتی انسان در مسیر راهپیمایی اربعین، خودش را قطره ای از یک اقیانوس می بیند تجربه ای از فناء فی الله را در جان خود لمس می کند.

مدیر حوزه علمیه امام رضا(ع) گناباد اظهار کرد: راهپیمایان اربعین حسینی با طی مسیری که هر کس به اندازه توان و قوه جسمی خود آن را می پیمایند تمرین جهاد الی الله می کنند.

وی افزود: دولت ها باید زمینه ای را محیا کنند تا تمامی شعیان در این اجتماع بزرگ شرکت کرده و از فضیلت های اربعین بهره لازم را ببرند و در مرحله بعد حضور در اجتماع اربعین پیام های خاصی برای استکبار دارد.

مدیر حوزه علمیه امام رضا(ع) گناباد در خصوص طرح جای پای یار نیز ابراز کرد: در این طرح طلاب و روحانیون گنابادی قسمتی از نظافت مسیر نجف تا کربلا را برعهده می گیرند و به مدت چهار روز اقدام به نظافت کامل آن خواهند کرد.

امامی تصریح کرد: یکی دیگر از برنامه هایی که توسط روحانیون گنابادی اجرا خواهد شد بحث تبلیغ با موضوع اربعین و شهدا می باشد که هر روز بعد از نماز در موکب مشخصی ارائه سخنرانی و اجرای برنامه های فرهنگی خواهند داشت.