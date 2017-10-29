به گزارش خبرنگار مهر، شهریار حیدری در سخنانی با اشاره به اینکه در روزهای گذشته انباشت مراجعه کنندگان برای صدور ویزا را داشتیم، اظهار داشت: مذاکرات لازم را کردیم و با افزایش ساعات کار دفاتر صدور ویزا، ظرف امروز و فردا زمان صدور ویزا را به ۲۴ ساعت می رسانیم.

وی یادآور شد: طی شبانه روز گذشته در سه مرز چذابه، شلمچه و چذابه تردد ۹۰ هزار زائر را داشتیم و هر روز هم به تعداد زائران افزوده می شود.

سخنگوی ستاد مرکزی اربعین با تاکید بر اینکه امروز امکانات و تجهیزات استان های معین نیز به سمت استان های مرزی حرکت کردند، ادامه داد: زائران سعی کنند برای دریافت روادید به دفاتری که قبلا اطلاع رسانی شده و شرکت های وابسته به سفارت عراق مراجعه کنند و به سایر منابع و موارد مراجعه نکنند چون خیلی ها در این شرایط سوء استفاده می کنند.