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۷ آبان ۱۳۹۶، ۲۱:۴۲

سخنگوی ستاد مرکزی اربعین خبر داد:

تردد ۹۰ هزار زائر اربعین از مرزهای سه‌گانه طی شبانه‌روز گذشته

تردد ۹۰ هزار زائر اربعین از مرزهای سه‌گانه طی شبانه‌روز گذشته

سخنگوی ستاد مرکزی اربعین از تردد ۹۰ هزار زائر اربعین از مرزهای سه‌گانه طی شبانه‌روز گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار حیدری در سخنانی با اشاره به اینکه در روزهای گذشته انباشت مراجعه کنندگان برای صدور ویزا را داشتیم، اظهار داشت: مذاکرات لازم را کردیم و با افزایش ساعات کار دفاتر صدور ویزا، ظرف امروز و فردا زمان صدور ویزا را به ۲۴ ساعت می رسانیم.

وی یادآور شد: طی شبانه روز گذشته در سه مرز چذابه، شلمچه و چذابه تردد ۹۰ هزار زائر را داشتیم و هر روز هم به تعداد زائران افزوده می شود.

سخنگوی ستاد مرکزی اربعین با تاکید بر اینکه امروز امکانات و تجهیزات استان های معین نیز به سمت استان های مرزی حرکت کردند، ادامه داد: زائران سعی کنند برای دریافت روادید به دفاتری که قبلا اطلاع رسانی شده و شرکت های وابسته به سفارت عراق مراجعه کنند و به سایر منابع و موارد مراجعه نکنند چون خیلی ها در این شرایط سوء استفاده می کنند.

کد مطلب 4128728

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