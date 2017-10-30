۶۶۹ فقره پرونده تخلف در تعزیرات حکومتی دامغان رسیدگی شد

حسین سعدالدین در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه تعزیرات حکومتی دامغان از ابتدای سال جاری تا کنون به ۶۶۷ فقره پرونده تخلف رسیدگی کرده است، ابراز داشت: در این راستا با احتساب دو فقره پرونده ازسال قبل در مجموع به ۶۶۹ فقره پرونده تخلف در این ادارهرا رسیدگی و آرای لازم صادر و مختومه شده است.

وی از رسیدگی به ۱۴ فقره پرونده قاچاق کالا طی هفت ماهه نخست سالجاری در دامغان خبر داد و افزود: بیشترین ورودی پرونده های قاچاق کالا را در این شهرستان لوازم خانگی، موتورسیکلت و لوازم آرایشی و بهداشتی شامل می شود.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی دامغان با بیان اینکه ازابتدای سال جاری برای بالغ بر ۱۹۱ فقره پرونده بهداشتی دراین شهرستان تشکیل و رای لازم صادر شده است، ابراز داشت: فروش اقلام غیر بهداشتی و تاریخ مصرف گذشته بیشترین تخلفات حوزه بهداشتی در این شهرستان را شامل می شود.

سعدالدین به میزان جرائم صادر شده درحق متخلفان اقتصادی طی هفت ماهه نخست سالجاری اشاره و تصریح کرد: دراین راستا متخلفان اقتصادی به مبلغ یک میلیارد و ۸۰۴ میلیون و ۲۴۱ هزار و ۵۴۵ ریال در حق دولت جریمه شدند.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون پنج جلسه کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی در دامغان تشکیل شده است، افزود: درآخرین جلسه این کمیسیون، معضلات سد معبر در ابعاد اجتماعی و فرهنگی بررسی و مقرر شد اتاق اصناف با همکاری پلیس در خصوص واحدهای صنفی متخلف برخورد لازم را انجام دهند.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی دامغان تاکید کرد: شهرداری دامغان با همکاری پلیس راهور شهرستان نسبت به اعمال قانون در خصوص خودروهایی که در میدان امام (ره) اقدام به دستفروشی و سد معبر می کنند در صورت عدم تکمین به قانون، برابر مصوبه جلسه و در اجرای ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی نسبت به معرفی اشخاص به دادسرای عمومی و انقلاب اقدام خواهد شد.