شهردار کرمان هفته آینده به وزرات کشور معرفی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرشاد یکشنبه شب در نشست عمومی شورای شهر کرمان با بیان اینکه از اعضای شورای شهر کرمان باید دو نفر به عنوان نمایندگان شورای شهر کرمان در شورای شهرستان کرمان حضور داشته باشند، از اعضا خواست کاندیداتوری خود در این زمینه را اعلام کنند.

در این راستا علی اکبر مشرفی و زهرا ایرانمنش اعلام آمادگی کردند که دو کاندید مورد نظر با رای کل اعضا به عنوان نمایندگان شورا شهر کرمان به شورای شهرستان کرمان راه یافتند.

رئیس شورای شهر کرمان در ادامه در خصوص عدم تایید محمد سام به سمت شهردار کرمان از سوی وزارت کشور گفت: امروز و بعد از گذشت ۴۲ روز طی نامه ای پاسخ وزارت کشور در خصوص عدم تایید «محمد سام» برای تصدی شهرداری به شورای شهر کرمان اعلام شده است.

وی با اشاره به اینکه در نامه وزارت کشور اعلام شده بود که «سام» شرایط لازم برای تصدی شهرداری کرمان ندارد، اظهار کرد: تلاش می کنیم حداکثر تا اوایل هفته جاری فرد دیگری را به عنوان شهردار کرمان به وزارت کشور اعلام کنیم.

رئیس شورای شهر کرمان در ادامه با تاکید بر اینکه مملکت وقتی سامان می گیرد که همه چیز براساس قانون باشد، گفت: وقتی با امضای نماینده عالی دولت، شهردار منتخب به وزارت کشور اعلام می شود، نشان می دهد مشکلی نیست.

فرشاد ادامه داد: چرا بعد از ۴۲ روز اعلام شد که با این گزینه موافقت نمی شود؟ اگر مشکلی بود، چرا همان اوایل به ما نگفتند مشکل وجود دارد؟ اینجا شائبه سیاسی بودن ماجرا به وجود می آید.

فرشاد ادامه داد: صبح جلسه انتخاب شهردار، به استاندار کرمان گزینه ها را اعلام کردیم و او هم مخالفتی با گزینه ها نداشت.

شهردار کرمان نباید رنگ و بوی جناحی داشته باشد

حسین چناریان، عضو شورای شهر کرمان با اشاره به اینکه شوراها نباید سیاسی باشند و باید وحدت ایجاد کنیم، به ماجرای انتخاب شهردار اشاره کرد و ادامه داد: باید کسی را انتخاب می کردیم که رنگ و بوی جناحی نداشته باشد.

چناریان اضافه کرد: باید به گزینه ای برسیم که ۱۱ رای بیاورد، چرا شهردار با هشت رای انتخاب شود؟

رئیس شورا در پاسخ به چناریان که گفت «باید کسی را انتخاب می کردیم که جناحی نباشد» اعلام کرد: برای انتخاب شهردار هر ۱۱ عضو شورا نظر دادند. گزینه های مختلفی برای شهرداری بود که در نهایت به «سام رسیدیم» الان هم محدودیت داریم.

رئیس شورای شهر کرمان اضافه کرد: «سام» گزینه مناسبی برای کرمان بود اما اجازه ندادند.

وی خواست که همه نهادها به قانون پایبند باشند و شورا را مجبور نکنند که گزینه ای انتخاب کند که مطابق میل نهادهایی است که ربطی به شهردار ندارند.

علی خدادادی، دیگر عضو شورای شهر کرمان پس از صحبت های چناریان گفت: باید وزارت کشور بعد از ۱۰ روز تکلیف ما را مشخص می کرد. چرا به قانون عمل نشد؟ چرا به جای ۱۰ روز ۴۲ روز طول کشید که درباره شهردار منتخب اعلام نظر کنند؟ این در حالیست که نامه هم مجهول است و ذکر شده که انتخاب این فرد به صلاح نیست.

وزارت کشور چه پاسخی برای مردم دارد؟

علی بهرامی، نائب رئیس شورای شهر کرمان گفت: وزارت کشور بدون دلیل مشخصی بعد از ۴۰ روز به ما اعلام کرده انتخاب «سام» به صلاح نیست. سوال ما این است این انتخاب به صلاح چه کسی نیست؟ مردم، شهر یا برخی دیگر؟

وی اضافه کرد: ما فکر نمی کردیم سام تایید نشود.

بهرامی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد اینکه آیا دوباره برای شهرداری کاندیدا می شوید؟ گفت: من در همان دوره ای هم که کاندیدا بودم به اصرار اعضای شورا بود به دلیل اینکه جوانترین عضو شورا بودم. آن دوره احساس کردم که «سام» برای شهرداری مناسب است و خواهش کردم در لیست پیشنهادی نباشم.

بهرامی با اشاره به اینکه دلسوزتر از شورا برای مردم کسی نیست، افزود: سیاسی بازی های موجود باید رفع شود و شهر کرمان باید از این وضع در بیاید.

وی گفت: شورای شهر به دنبال کسی است که شهر را نجات دهد اگر تمامی اعضا شورا دوباره از من برای شهرداری درخواست کند دوباره کاندیدا می شوم گرچه فکر می کنم چنین درخواستی نکنند.

بهرامی با اشاره به اینکه ما گزینه های جایگزین برای شهرداری داریم از جمله چند تن از اعضا شورا و کاندیداهای قبلی، یادآور شد: من فکر نمی کردم «سام» رد صلاحیت شود. وزارت کشور ۴۰ روز ما را معطل کرد و در نهایت گفت که صلاح نیست سام شهردار شود.

رامین ارجمند کرمانی رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر کرمان با بیان اینکه فعالیت های این کمیسیون به گونه ای برنامه ریزی شده است که یک هفته به درخواست های مردم رسیدگی کنیم و یک هفته به بررسی پروژه ها و مسائل و مشکلات سطح شهر بپردازیم، ادامه داد: این هفته وضعیت بافت کهن و قدیمی شهر کرمان با حضور شهردار منطقه یک، مدیرعامل سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری و نمایندگان میراث فرهنگی و راه و شهرسازی برگزار شد و مسائل مختلفی از جمله طرح تفصیلی بافت قدیم، مشکلات این محدوده از شهر و پروژه های اجرا شده در آن مطرح شد.

وی ادامه داد: امیدواریم با برگزاری اینگونه جلسات بتوانیم گام های موثری در بافت قدیم شهر کرمان برداریم.

محمدجواد کامیاب رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر کرمان هم با بیان اینکه پیگیری برای تکمیل پروژه های ناتمام شهر کرمان باید در اولویت قرار گیرند، در خصوص روند اجرای پل سیدی گفت: پل سیدی با پیمانکار فعلی به اتمام نخواهد رسید.

وی ادامه داد: برای احداث این پل، بیش از قرارداد اولیه تاکنون هزینه شده است و در ادامه به اعتبارات بیشتری نیاز دارد. به‌ زودی بررسی های لازم انجام و اگر نیاز به خلع ید پیمانکار فعلی باشد، این کار صورت خواهد پذیرفت.