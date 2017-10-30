خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- احسان پرنیان*: امروز نقش رسانه در انعکاس مطالبات مردم بر کسی پوشیده نیست و رسانه را چهارمین رکن دموکراسی می دانند، در این بین رسانه ملی به عنوان غول بزرگ رسانه ای کشور نقشی فراتر از دیگر رسانه ها در کشور ایفا می کند و همواره در فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و ... اهمیت خاصی داشته است، اما سهم مردم شهرستان های استان تهران، از رسانه ملی بسیار اندک است.

یکی از مهم ترین مطالبات مردم و مسئولان شهرستان های استان تهران اختصاص شبکه استانی خاص برای این منطقه با جمعیت بیش از ۴ میلیون نفری است.

شهرستان های استان تهران بارها در این خصوص پیگیری هایی انجام داده اند که تاکنون بی ثمر مانده است، اما با وجود شبکه تهران می توان مدعی شد که شهرستان های استان تهران هم اکنون سهم کوچکی در این شبکه تلویزیونی دارند.

شهرستان شهریار با جمعیتی بالغ بر ۷۴۴ هزار نفر با ۷ شهر به عنوان بزرگترین شهرستان استان تهران با وجود ظرفیت های فراوان در کشاورزی، اقتصادی، فرهنگی و... متاسفانه نتوانسته از این سهم کوچک هم به درستی استفاده کند و می توان گفت سهم شهریار از رسانه ملی چیزی نزدیک به صفر است، در حالی که برخی از شهرستان های استان تهران مانند ورامین، پاکدشت و ملارد از این فرصت نهایت استفاده را برده اند و در خبر تهران پخش مکرر اخبار این شهرستان ها را شاهد هستیم.

این در حالی است، که ظرفیت خبری شهریار نسبت به این شهرستان ها بیشتر نباشد، قطعا کم تر نیست.

شهریار تنها زمانی که از یک مسئول استانی و یا کشوری میزبانی می کند، شانس رفتن روی آنتن شبکه تهران را پیدا می کند، در حالی که پخش گزارش مسئول استانی دردی از دردهای این شهرستان برطرف نمی کند.

مردم شهریار همواره خواستار این هستند، که مشکلات آن ها در شبکه تهران مطرح شود، تا شاید حل مشکلات مردم با سرعت بیشتری صورت گیرد و از سوی دیگر ظرفیت های بالای اقتصادی و فرهنگی این شهرستان هم انعکاس یابد.

سوالی که در این یادداشت به دنبال آن هستیم، این است، که چرا مسئولان در این زمینه ساکت بوده و لب به اعتراض نمی گشایند، در حالی که همه می دانند در قبال پیگیری تمام حقوق مردم مسئول هستند.