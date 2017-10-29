انتقال محموله گندم هند ازمسیر ایران به افغانستان را تبریک می گویم

به گزارش خبرگزاری مهر، نخست‌وزیر هند روز یکشنبه صادرات اولین محموله گندم این کشور به افغانستان از مسیر بندر چابهار ایران را تبریک گفت.

«نارندرا مودی» در صفحه توئیتر خود نوشت: «به افغانستان و ایران بابت انتقال محموله گندم هند از «کاندلا» به افغانستان از طریق چابهار، تبریک می‌گویم.»

مودی افزود: «این رخداد، فصل جدید در همکاری‌ ها و ارتباطات منطقه‌ای است.»

گفتنی است که هند روز یکشنبه اولین محموله صادراتی خود را از طریق بندر راهبردی چابهار ایران به مقصد افغانستان ارسال کرد.

هند این محموله را از بندر «کاندلا» (Kandla) در غرب این کشور ارسال کرد و قرار است آن را از بندر چابهار با کامیون به مقصد افغانستان حمل کند.

مسیر جدید تجاری میان این دو کشور بعد از راه اندای یک دالان حمل و نقل هوایی میان دهلی نو و کابل که در ماه ژوئن سال گذشته میلادی با هدف ایجاد دسترسی بیشتر محصولات افغانستانی به بازار هند میان دولتین افغانستان و هند توافق شده بود، ایجاد گردید.

به گزارش این رسانه، هند با مبادرت به این اقدام در واقع مسیر قدیمی ترانزیت خود به افغانستان یعنی پاکستان را دور زده است.