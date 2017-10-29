اقدام صحیح برای حفظ شورای همکاری تعلیق عضویت قطر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، وزیر خارجه بحرین در تازه ترین موضع گیری خود علیه دوحه، گفت که اقدام صحیح برای حفظ شورای همکاری تعلیق عضویت قطر در این شورا است.

«خالد بن احمد آل خلیفه» در پیامی توئیتری اعلام کرد: اقدام صحیح برای حفظ شورای همکاری تعلیق عضویت قطر در این شورا تا زمانی است که به درخواست های ما احترام بگذارد.

وی همچنین افزود: بحرین در نشستی که قطر حضور داشته باشد شرکت نخواهد کرد و کنار این کشور که هر روز به ایران نزدیک‌ تر می‌شود و نیروهای خارجی را آماده می‌کند نخواهد نشست.

وزیر خارجه بحرین در عین حال گفت که اینها اقداماتی خطرناک برای امنیت کشورهای عضو شورای همکاری هستند.