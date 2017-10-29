  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۸ آبان ۱۳۹۶، ۱:۴۰

وزیر خارجه بحرین:

اقدام صحیح برای حفظ شورای همکاری تعلیق عضویت قطر است

اقدام صحیح برای حفظ شورای همکاری تعلیق عضویت قطر است

وزیر خارجه بحرین اقدام صحیح برای حفظ شورای همکاری خلیج فارس را تعلیق عضویت قطر در این شورا دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، وزیر خارجه بحرین در تازه ترین موضع گیری خود علیه دوحه، گفت که اقدام صحیح برای حفظ شورای همکاری تعلیق عضویت قطر در این شورا است.

«خالد بن احمد آل خلیفه» در پیامی توئیتری اعلام کرد: اقدام صحیح برای حفظ شورای همکاری تعلیق عضویت قطر در این شورا تا زمانی است که به درخواست های ما احترام بگذارد.

وی همچنین افزود: بحرین در نشستی که قطر حضور داشته باشد شرکت نخواهد کرد و کنار این کشور که هر روز به ایران نزدیک‌ تر می‌شود و نیروهای خارجی را آماده می‌کند نخواهد نشست.

وزیر خارجه بحرین در عین حال گفت که اینها اقداماتی خطرناک برای امنیت کشورهای عضو شورای همکاری هستند.

کد مطلب 4128782

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها