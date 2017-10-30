کسب مدال نقره ورزشکار قمی در مسابقات جهانی کیک بوکسینگ

جواد محمد زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رقابت‌های کیک بوکسینگ WKA قهرمانی جهان در رده‌های سنی مختلف در ایتالیا در حال برگزاری است و تیم کشورمان در شرایطی در این رقابت‌ها حضور دارد که ۲ رزمی کار از استان قم در ترکیب تیم اعزامی حاضر هستند.



وی افزود: پس از این یکی از این ۲ نماینده استان قم توانست در رده سنی نوجوانان صاحب مدال طلا شد، نوبت به کیک بوکسینگ کار بزرگسال استان قم رسید تا افتخار آفرینی کند و با وجود شایستگی برای کسب مدال طلای جهان، با مدال نقره این پیکارها به کار خود پایان داد.



رئیس هیئت ورزش‌های رزمی استان قم گفت: سجاد صفری رزمی کار قمی در مسابقات کیک بوکسینگ WKA جهان در رده سنی بزرگسالان و دسته منهای ۷۲ کیلوگرم ، بامداد دوشنبه با شکست پس از ۳ راند نبرد سنگین با فایتر اوکراینی صاحب مدال نقره شد.



محمد زاده بیان داشت: صفری در فینال کار سختی در پیش داشت و در برابر حریف سرسخت اوکراینی عملکرد خوبی نشان داد اما این حریف از اروپای شرقی نیز بسیار توانمند و فنی بود و در نهایت در یک مسابقه نزدیک و نفس گیر، نماینده اوکراین برنده بازی بود.



وی عنوان کرد: بدین ترتیب هر ۲ نماینده هیئت ورزش‌های رزمی استان قم از این مسابقات با دست پر به خانه باز خواهند گشت چنان که پیش از این مهدی اکبری مقدم در رده سنی نوجوانان با پیروزی بر حریفی از ایرلند در فینال طلای کیک بوکسینگ جهانی را به دست آورده بود.