اجرای شهرداری الکترونیک موجب رضایتمندی مردم از سیستم می شود

به گزارش خبرنگارمهر، امیر قادری شامگاه یکشنبه در جلسه کمیسیون سرمایه گذاری شورای شهر سنندج، با بیان اینکه اجرای طرح شهرداری الکترونیک را بسیار تاثیرگذار خواتد و گفت: این طرح علاوه بر کاهش ترافیک موجب توجه به مسائل زیست محیطی و ارائه خدمات نوین می شود.

وی عنوان کرد: با توجه به اینکه این طرح رضایتمندی و کاهش هزینه و زمان را به دنبال دارد و موضوعی ضروری است، برای اجرای آن در سنندج از هیچ حمایتی دریغ نخواهیم کرد.

معاون عمرانی استاندار کردستان بیان کرد: اجرای این مهم پروسه‌ای طولانی است و ارتقای کیفیت زندگی در شهرها را در پی دارد.

وی به دلایل تاخیر در حکم شهردار سنندج اشاره کرد و افزود: ابلاغ حکم شهرداران پروسه‌ای زمان بر است و معرفی شهرداران استان از اوایل این هفته آغاز شده که تاکنون شهردار مریوان معرفی شده و شهرداران بانه و سقز هم فردا معرفی می شوند.

قادری با اشاره به اینکه پیگیر معرفی هر چه سریعتر شهردار سنندج هستیم، اظهارداشت: حکم شهردار سنندج به زودی ابلاغ خواهد شد تا وی نیز فعالیت های کاری خود را دنبال و پیگیری کند.

قادری در خصوص پرداخت نشدن حقوق چند ماهه کارکنان شهرداری نیز گفت: نرم افزار سازمان امور مالیاتی دچار اشکال شده و درآمدهای شهرداری در ماه‌های شهریور و مهر ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۶۰ درصد کاهش داشته و پرداخت حقوق پرسنل شهرداری را با مشکل مواجه کرده است.

وی بیان کرد: دولت به این سمت می‌رود که منابع نظام مالی پایدار برای شهرداری‌ها ایجاد و به شهرداری‌ها کمک کند و در همین راستا اعضای شورای اسلامی شهر سنندج نیز باید به این سمت و سو حرکت کنند.

معاون عمرانی استاندار کردستان با اشاره به اینکه قانون کمک به شهرهای بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت را ممنوع کرده است، افزود: وعده‌هایی در خصوص تخصیص ۱۳ میلیارد تومان برای شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر داده شده است ولی تاکنون این مهم محقق نشده است.