ایران همسایه ماست/آمادگی برای گفتگو به منظور حل بحران قطر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، امیر قطر طی سخنانی اعلام کرد: ایران همسایه ماست و اختلافاتی با آن داریم اما در زمانی که ۴ کشور محاصره ما را آغاز کردند تنها راه تامین غذا و دارو بود.

امیر قطر در مصاحبه با برنامه «۶۰ دقیقه» شبکه «سی بی اس» ضمن اعلام اینکه محاصره دوحه در زمان خودش «یک شوک» محسوب می شد از آمادگی خود جهت گفتگو به منظور حل بحران با چهار کشور عربی بدون خدشه به حاکمیت قطر خبر داد.

«تمیم بن حمد آل ثانی» با تاکید بر آمادگی خود برای مذاکرات مستقیم با چهار کشور عربی محاصره کننده قطر در آمریکا، افزود: اگر آنها یک متر به سمت من حرکت کنند من نیز ۱۰ هزار مایل به سمت آنها حرکت خواهم کرد.

وی همچنین افزود که همچنان منتظر پاسخ کشورهای محاصره کننده قطر به دعوت «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا برای برگزاری مذاکرات مستقیم با قطر در کمپ دیوید است.

تمیم بن حمد همچنین تأکید کرد که «دونالد ترامپ»‌ رئیس‌جمهوری آمریکا به وی گفته بود:‌ «من نمی‌توانم بپذیرم که دوستان ایالات متحده وارد نزاع با یکدیگر شوند» و در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر نیز پیشنهادی برای برگزاری گفتگوها بین قطر و چهار کشور عربی در آمریکا مطرح کرده بود.

امیر قطر در عین حال افزود که وی فورا این درخواست را پذیرفته است و این نشست قرار بود خیلی زود برگزار شود اما هیچ پاسخی از سوی چهار کشور محاصره کننده قطر ارائه نشد.

تمیم بن حمد آل ثانی ضمن ابراز نگرانی نسبت به غرق شدن منطقه در هرج و مرج در صورت هرگونه اقدام نظامی، مجددا بر مخالفت با مداخله در حاکمیت کشورش تاکید کرده و گفت که شبکه الجزیره را نخواهد بست.

امیر قطر چهار کشور عربی محاصره کننده این کشور را به تلاش برای براندازی حکومت در قطر متهم کرده و گفت: این بسیار واضح است. آنها از سال ۱۹۹۶ بعد از آنکه پدرم امیر قطر شد نسبت به این امر مبادرت کردند و شاهد تلاش مجددا و واضح آنها در این خصوص طی هفته های گذشته بودیم.

امیر قطر با اعلام اینکه ایران تنها راه تهیه غذا و دارو برای مردم محاصره شده قطر بود؛ عربستان و متحدانش را متهم کرد که برای تغییر حکومت دوحه تلاش می کنند.