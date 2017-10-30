توافق اولیه برای استقرار نظامیان عراقی در تمامی مناطق مرزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «بغداد الیوم»، گزارش ها حاکی از توافق اولیه بغداد و اربیل بر سر مسأله استقرار نیروهای مسلح دولت مرکزی عراق در سراسر مرزهای این کشور است.

یک منبع امنیتی عراقی اعلام کرده که نیروهای ارتش عراق و پیشمرگه در نشست یکشنبه دیروز به توافقی اولیه دست یافته اند که بر اساس آن نیروهای مسلح دولت مرکزی در سراسر مرزهای عراق از جمله مرزهای اقلیم کردستان مستقر می شوند.

این منبع عالی رتبه در فرماندهی اتاق عملیات نینوا که نخواست نامش فاش شود تأکید کرد که این توافق با هدف قرار گرفتن کنترل مرزهای عراق در اختیار نیروهای مسلح این کشور ایجاد شده است.

بر اساس این خبر در نشست روز گذشته مرزهای اقلیم کردستان با دولت مرکزی در استان های نینوا، صلاح الدین، دیالی و دیگر مناطق هم مورد بررسی قرار گرفته است و قرار شده دو طرف مذاکره کننده توافق ایجاد شده را به بغداد و اربیل ارائه کنند و در صورت موافقت دولت مرکزی و اقلیم کردستان، این توافق نهایی خواهد شد.

روز گذشته دومین دور از مذاکرات فرماندهان عراقی و نیروهای پیشمرگه در نینوا برگزار شده بود، این مذاکرات و گفتگوها با هدف بازگرداندن امنیت و ثبات به مناطق مورد مناقشه بغداد و اربیل انجام می گیرد.