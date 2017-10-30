سند تحول آموزش وپرورش زمینه ساز پرورش افرادی با تفکر نقادانه است

حمیدرضا حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر هشتم آبان را نماد غیرت و مردانگی و حمیت و آزادی ملت بزرگ ایران برشمرد و گفت: در تاریخ جمهوری اسلامی ایران صفحات نورانی که از حماسه سازی های دلیر مردان و شیر زنان این سرزمین رقم خورده و تاریخ این سرزمین را مملو از غیرت و مردانگی و حمیت و آزادی و عزت و سربلندی کرده می درخشد.

وی با بیان اینکه هشتم آبان در تقویم جمهوری اسلامی ایران با نام شهید محمد حسین فهمیده عجین و باشهادت و شجاعت و فداکاری و مقاومت همرنگ شد، گفت: این روز منشاء حماسه های بزرگ و تحول عظیم در دفاع مقدس و نبرد رزمندگان اسلام قرار گرفت و راه پیروزی و سرافرازی ملت بزرگ ایران را در عرصه های جهانی هموار ساخت.

حاجی بابایی با بیام اینکه حماسه شهادت ۳۶ هزار دانش آموز فهمیده حکایت نوجوانان و جوانانی است که تابلوی صعود بر قله های شرف و انسانیت و غیرت را بر تارک کتاب تاریخ این سرزمین نقش زدند، گفت: نوجوانی و جوانی دوره هیجان، تحرک و شور و نشاط و رشد وبالندگی است.

وی باتاکید بر لزوم توجه به بسیج دانش آموزی برای آمادگی، تحرک و حضور نوجوانان و جوانان در عرصه های اجتماعی، گفت: باید برخورد و مقابله با شیوه های جدید جنگ نرم بیش از پیش تاکید شود.

حاجی بابایی تاکید کرد: در همین خصوص سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با تعریف دقیق و تبیین جامع ساحت‌های تربیتی و چرخش های تحول آفرین در نظام تعلیم وتربیت، زمینه ساز ایمنی و تربیت و پرورش نوجوان و جوانانی است که با تفکر نقادانه، خودتنظیمی و خودکنترلی در عرصه آسیب های نوپدید با اعتماد به نفس و آگاهی و بصیرت حضور می‌یابند.

وی گفت: نظام آموزشی باید برای افزایش آگاهی های والدین و مربیان در خصوص نحوه برخورد و مدیریت فرزندان در فضای جنگ نرم، انفجار اطلاعات، توسعه وسایل ارتباط جمعی و فضای مجازی برنامه های پیشگیرانه ای را تدوین و اجرا کند.