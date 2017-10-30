عبدالعظیم رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر از راه اندازی یک واحد جدید طرح توسعه کارخانه فروسیلیس در شهرک صنعتی امام رضا (ع) بخش جوکار طی دو ماه آینده خبر داد.

رضایی با اشاره به جلسه مشترک با مدیرعامل برق باختر، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، مدیرکل شرکت شهرک های صنعتی و فعالان اقتصادی شهرستان در حوزه های گوناگون افزود: یکی از موارد طرح شده در این نشست مبحث دو کارخانه فرآوری سیلیس در بخش جوکار بود که از اهمیت و جایگاه بالایی در توسعه اقتصادی شهرستان و پیشگیری از خام فروشی این کانی ارزشمند خواهند داشت.

رضایی با اشاره به تکمیل واحد جدید کارخانه فروسیلیس و تکمیل ۸۰ درصدی عملیات اجرایی کارخانه، افزود: این دو واحد از این آمادگی برخوردار هستند که در صورت تکمیل فرآیند برق رسانی طی دو ماه آتی فعالیت خود را آغاز کنند.

فرماندار ویژه ملایر با بیان نیاز این دو کارخانه به ولتاژ بالای برق افزود: مسئله برق رسانی به این واحدها در سطح شبکه توزیع قابل پیگیری و رفع نبود لذا به دنبال جلسات پیشین با معاون وزیر نیرو و مدیران شرکت برق باختر و نمایندگان مجلس، مسئله در نشستی با حضور مدیران استانی و مدیرعامل برق باختر، طرح و مورد پیگیری قرار گرفت.

رضایی با اشاره به توافقات پیشین و قرارداد منعقده بین واحدهای تولیدی و برق باختر در سال ۹۲ افزود: متاسفانه این قرارداد تا کنون اجرایی نشده بود و در این نشست با مساعدت صورت گرفته و نیز تعهداتی که سرمایه گذاران اجرایی خواهند کرد، مسئله مرتفع و طی دو ماه آینده شاهد رسیدن برق مورد نیاز به این واحدها و شروع کار این کارخانه ها خواهیم بود.