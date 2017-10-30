۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۵:۴۱

رئیس تبلیغات اسلامی همدان:

شهرستان همدان دارای ۵۱۶ هیئت مذهبی ثبت شده در سامانه طوبی است

همدان - رئیس تبلیغات اسلامی همدان گفت: شهرستان همدان دارای ۵۱۶ هیئت مذهبی ثبت شده در سامانه طوبی است

حجت‌الاسلام جواد حیدری راد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه انتخابات شورای هیئات مذهبی شهرستان همدان همزمان با سراسر کشور پنجم آبان برگزار شد، عنوان کرد: در اولین فرصت انتخابات هیئت رئیسه پنجمین دوره هیئات مذهبی نیز برگزار خواهد شد و امیدواریم از ظرفیت شورای هیئات مذهبی به نحو مطلوب استفاده شود.

وی اظهارداشت: انتخابات شورای هیئات مذهبی در راستای اهداف فرهنگی نظام و نهاد سازی غیر دولتی و تقویت اقشار تاثیرگذار و عموم مردم در بحث فرهنگ دینی برگزار شد.

حجت‌الاسلام حیدری راد با اشاره به اینکه شهرستان همدان دارای ۵۱۶ هیئت مذهبی ثبت شده در سامانه طوبی است، اظهار داشت: ۳۳ نفر داوطلب شرکت در انتخابات بودند که از بین آنها ۱۱ نفر عضو اصلی و۳ نفر هم علی البدل انتخاب شدند.

وی ادامه داد: در این انتخابات از هر هیئت دارای کد و شناسه سیستمی یک نفر می‌توانست در رأی‌گیری شرکت کند.

حجت‌الاسلام حیدری راد گفت: شوراهای هیئات مذهبی وظایف مختلفی مانند حل اختلافات، نظارت و ارزیابی بر عملکرد، تسهیل در صدور مجوز هیئات مذهبی، مبارزه با آسیب ها و انحرافات و استفاده بهینه از ظرفیت های فرهنگی را بر عهده دارند.

وی در پایان افزود: در صورتی که کاندیدایی نسبت به روند برگزاری انتخابات و نتایج اعتراضی داشته باشد می‌تواند اعتراض کتبی خود را به این اداره کل اعلام کند.

