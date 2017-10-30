حجت‌الاسلام جواد حیدری راد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه انتخابات شورای هیئات مذهبی شهرستان همدان همزمان با سراسر کشور پنجم آبان برگزار شد، عنوان کرد: در اولین فرصت انتخابات هیئت رئیسه پنجمین دوره هیئات مذهبی نیز برگزار خواهد شد و امیدواریم از ظرفیت شورای هیئات مذهبی به نحو مطلوب استفاده شود.

وی اظهارداشت: انتخابات شورای هیئات مذهبی در راستای اهداف فرهنگی نظام و نهاد سازی غیر دولتی و تقویت اقشار تاثیرگذار و عموم مردم در بحث فرهنگ دینی برگزار شد.

حجت‌الاسلام حیدری راد با اشاره به اینکه شهرستان همدان دارای ۵۱۶ هیئت مذهبی ثبت شده در سامانه طوبی است، اظهار داشت: ۳۳ نفر داوطلب شرکت در انتخابات بودند که از بین آنها ۱۱ نفر عضو اصلی و۳ نفر هم علی البدل انتخاب شدند.

وی ادامه داد: در این انتخابات از هر هیئت دارای کد و شناسه سیستمی یک نفر می‌توانست در رأی‌گیری شرکت کند.

حجت‌الاسلام حیدری راد گفت: شوراهای هیئات مذهبی وظایف مختلفی مانند حل اختلافات، نظارت و ارزیابی بر عملکرد، تسهیل در صدور مجوز هیئات مذهبی، مبارزه با آسیب ها و انحرافات و استفاده بهینه از ظرفیت های فرهنگی را بر عهده دارند.

وی در پایان افزود: در صورتی که کاندیدایی نسبت به روند برگزاری انتخابات و نتایج اعتراضی داشته باشد می‌تواند اعتراض کتبی خود را به این اداره کل اعلام کند.