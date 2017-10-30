زائران برای آمدن به مهران لباس گرم و چتر همراه داشته باشند

احمد کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به پیش بینی های صورت گرفته احتمال بارش در ایام اربعین وجود دارد و زوار عزیز حتما لباس گرم و همچنین چتر با خود به همراه داشته باشند تا در صورت بروز بارندگی مشکلی برای این عزیزان ایجاد نشود.

وی گفت: تمام جاده های منتهی به مرز مهران با حضور اکیپ های اورژانس پوشش داده شده است و این اکیپ ها به طور متوسط در هر ۵ کیلومتر در مسیر استقرار یافته اند.



کرمی با ابراز خرسندی از حضور برجسته اکیپ های اورژانس کشور در راه های منتهی به مرز مهران، گفت: هر کدام از اکیپ های اورژانس به طور متوسط در هر ۵ کیلومتر مستقر شده اند و کار امداد رسانی به حوادث احتمالی درسطح جاده های استان ایلام را به خوبی انجام می دهند.

۸۴ پایگاه امداد جاده ای آماده خدمات رسانی

وی تصریح کرد: علاوه بر اکیپ های اورژانس تیم های هلال احمر و همچنین راهداری ، نیروی انتظامی و راهور نیز در مسیر تردد زوار اربعین حسینی در حال خدمت رسانی به زوار هستند.

وی با اشاره به تکمیل نشدن راه ایلام به مهران و مشکلاتی که در برخی از نقاط آن وجود داردف ابراز داشت: زوار عزیز برای تردد از محورهای مواصلاتی به مرز مهران با دقت بالا و صبر و حوصله اقدام نمایند و از عجله ، سرعت و بی احتیاطی در این مسیر ها به دلیل ترافیک بالا و برخی مشکلات مسیر پرهیز کنند.

وی بیان داشت: ۸۴ پایگاه امداد جاده ای به همراه ۱۵۰ دستگاه آمبولانس و ۱۰ دستگاه اتوبوس آمبولانس آماده خدمات رسانی به زوار اربعین حسینی در این ایام می باشند.