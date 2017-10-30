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۸ آبان ۱۳۹۶، ۸:۱۸

یک منبع آگاه امنیتی به مهر خبر داد:

مرز خسروی تا ساعاتی دیگر بازگشایی می‌شود

مرز خسروی تا ساعاتی دیگر بازگشایی می‌شود

کرمانشاه- یک منبع آگاه امنیتی از بازگشایی مرز خسروی تا ساعاتی دیگر خبر داد.

یک منبع آگاه امنیتی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: توافقات نهایی برای بازگشایی مرز خسروی بین طرفین ایرانی و عراقی انجام شده است و بازگشایی تا ساعاتی دیگر انجام خواهد شد.

وی افزود: نیروهای ایرانی و عرای کنترل گیت‌ها در دو طرف مرز مستقر شده و منتظر دستور مقامات ارشد دولتی برای آغاز تردد زائران اربعین از این مرز هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، به دلیل وجود برخی ناهماهنگی‌ها در آنسوی مرز بازگشایی خسروی در هاله ای از ابهام قرار داشت که ظاهرا با مذاکرات انجام شده، دیگر مانعی برای بازگشایی وجود ندارد.

کد مطلب 4128823

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