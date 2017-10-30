باب کورکر: ترامپ به حل مسالمت آمیز بحران کره شمالی ضربه می زند

به گزارش خبرگزاری مهر، «باب کورکر» سناتور جمهوری خواه ایالت تنسی سیاست ها و اظهارات «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در خصوص کره شمالی را به باد انتقاد گرفت.

وی در گفتگو با شبکه سی بی اس گفت در حالی که وزیر خارجه با چین مذاکره می کند و در تلاش برای حل بحران کره شمالی است، ترامپ با اقدامات و اظهارات خود به این تلاش ها ضربه می زند.

کورکر در انتقاد به توییت های ترامپ که وی در آن رهبر کره شمالی را «مرد موشکی» نامیده بود هشدار داد اینگونه اظهارات دو طرف را به سوی رویارویی نظامی سوق می دهد.

به گفته این سناتور آمریکایی، مقامات این کشور ترجیح می دهند بحران کره شمالی با مذاکره و از طریق مسالمت آمیز حل و فصل شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به یکی دیگر از توییت های ترامپ که در آن گفته شده بود مذاکره با پیونگ یانگ وقت تلف کردن است، واکنش نشان داد و تاکید کرد تمسخر رهبر یک کشور و اظهاراتی از این دست شرایط را دشوارتر می سازد.

کورکر از رئیس جمهور آمریکا خواست به جای انتقاد از اقدامات تیلرسون و ماتیس، از تلاش های وزیر خارجه و وزیر دفاع خود برای کاستن از تنش ها حمایت کند

گفتنی است ماتیس در سفر به کره جنوبی که روز شنبه پایان یافت تاکید کرد آمریکا همچنان بر استفاده از دیپلماسی برای حل بحران هسته ای کره شمالی متمرکز است.

ترامپ قرار است سوم نوامبر سفری را به ژاپن، کره جنوبی، چین، ویتنام و فیلیپین انجام دهد. این نخستین سفر دوره ای وی به آسیا از زمان به قدرت رسیدن در ماه ژانویه به شمار می رود.