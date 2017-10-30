قاچاق کالا توطئه جدید دشمن برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد حسینی شاهرودی شامگاه یکشنبه در جمع کارکنان تعزیرات حکومتی استان کردستان در سنندج، اظهار داشت: نهادهایی که در جمهوری اسلامی تاسیس شده است براساس ضرورت‌ها و نیازهای نظام اسلامی بوده و هر کدام نقش موثری را در تحقق اهداف والای نظام دارند.

وی با اشاره به نقش و جایگاه سازمان تعزیرات حکومتی، بیان کرد: تعزیرات حکومتی از جمله نهادهایی است که در راستای حمایت از مردم تشکیل شده و با اقشار جامعه درارتباط است و منافع آن به مردم می‌رساند.

وی عنوان کرد: این نهاد در راستای حمایت از حقوق مردم در زمینه اشتغال با جلوگیری از ورود قاچاق کالا شکل گرفته و نقش مهمی در تامین سلامت و اقتصاد جامعه دارد.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان افزود: برای مقابله با کسانی که می‌خواهند از حدود قانون تجاوز و حق دیگران را پایمال کنند باید افراد و یا دستگاه‌هایی وجود داشته باشند، که تعزیرات حکومتی در کشور ما یکی از همین نهادها است.

وی با اشاره به اینکه کارها و رسالت‌هایی که از سوی این دستگاه به ویژه در بحث مبارزه با قاچاق انجام می‌شود دارای اهمیت زیادی است، یادآور شد: استفاده از ظرفیت های قانونی در این زمینه بسیار مهم است.

آیت الله حسینی شاهرودی به موضوع مخرب قاچاق کالا اشاره کرد و افزود: در شرایط عادی قاچاق یک مسئله منفعت طلبی است، اما در برخی شرایط بحث قاچاق اهداف بزرگتری از جمله وابسته کردن و به زانو درآوردن ملتی را دنبال می‌کند.

وی با اشاره به توطئه دشمن در راستای حمایت از قاچاق کالا در کشورمان، اظهار داشت: قاچاق کالا و ارز از جمله راه‌هایی است که دشمنان برای ضربه زدن به نظام ما به شدت به آن دلبسته‌اند و روی این حوزه کار می‌کنند.

وی یادآور شد: امروز کالاهایی به صورت قاچاق وارد کشور ما می‌شوند که هزینه تولید آن کمتر از قیمت عرضه است که هدف اصلی آن ضربه زدن به تولید و اقتصاد ایران است.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان گفت: ضربه زدن به اقتصاد و بیکار شدن بخش قابل توجهی از نیروهای کار از تاثیرات و خروجی ورود قاچاق کالا است که این مهم موجب بروز نارضایتی بین مردم نسب به نظام می‌شود.

وی ضمن تاکید بر لزوم مقابله با قاچاق کالا و حمایت از بخش تولید به ویژه در استان کردستان، اظهار داشت: تولید مهم‌ترین اصل در توانمندسازی اقتصادی در هر جامعه‌ای است و تا زمانی که به صورت جدی با قاچاق کالا و ارز مقابله نشود نمی‌توانیم شاهد توسعه تولید باشیم.

وی به اهداف دشمن بر علیه کشورمان و سایر ملت های مسلمان اشاره کرد و افزود: امروز دشمن با تمام توان اعتقادات مسلمانان را هدف قرار داده و در این مسیر با اقدامات نرم به صورت ملایم دنبال حذف اعتقادات و ارزش‌ها در وجود مسلمانان است.

آیت الله حسینی شاهرودی بیان کرد: وابستگی اقتصادی از سلطه‌های بسیار مهم است و امروز دشمنان به صورت جدی دنبال وابسته‌کردن اقتصاد کشورهایی هستند که به صورت جدی در برابر سلطه‌خواهی آنان ایستاده‌اند.

وی با اشاره به اینکه امروز قاچاق به یک پدیده و معضل جدی در کشور ما و سایر کشورهای منطقه تبدیل شده است، افزود: به دلیل خرابی های که قاچاق به وجود می آورد امروز این پدیده از بحث اقتصادی صرف عبور کرده و به یک مسئله سیاسی تبدیل شده است.

وی یادآور شد: نگاه باید در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید از نگاه زیان‌های اقتصادی خارج و مباحث کلان‌تری مد نظر گرفته شود چراکه قاچاق در حقیقیت یک مبارزه جدی و سیاسی از سوی دشمنان ایران است و می‌خواهند از این طریق نظام ما را به زمین بزنند.

نماینده ولی فقیه در کردستان عنوان کرد: در مبارزه با قاچاق کالا و ارز اولویت تعزیرات حکومتی باید مقابله با باندهای کلانی باشد که به صورت گسترده در این زمینه فعالیت و پیکر اقتصادی ما را مورد هدف قرار داده‌اند، باشد.