انتقاد استاندار از برخی از مدیران استان/لزوم تسریع در تحقق مصوبات

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند شامگاه یکشنبه در نشست پیگیری مصوبات سفر رئیس جمهور به استان کرمانشاه که در محل سالن تدبیر استانداری کرمانشاه برگزار شد، با اشاره به اهمیت جذب سرمایه‌گذاری در استان کرمانشاه گفت: سرمایه گذاران در استان‌هایی سرمایه گذاری می کنند که بیشترین سود را برای آنها داشته باشد.

استاندار کرمانشاه افزود: باید مشوق‌هایی برای سرمایه گذاران درنظر بگیریم که برای سرمایه گذاری در استان انگیزه پیدا کنند.

وی اشاره ای به مصوبات داشت و گفت: از جمله مصوبات مهم ‌سفر رئیس جمهور به استان «مرکز سوختگی غرب کشور» است که باید هرچه زودتر به بهره برداری برسد.

بازوند خطاب به مدیران اجرایی استان گفت: در پیشبرد پروژه ها با کلی گویی و حرفهای مبهم به جایی نمی‌رسیم. باید محل تامین اعتبار پروژه ها و تقویم پرداخت آنها و تامین کننده مالی آنها شفاف، روشن و قابل پیگیری باشد.

وی تاکید کرد: دستگاهها باید برای زمان بهره برداری پروژه های حوزه کاری خود از محل مصوبات سفر رییس جمهور، تقویم زمانی ارائه کنند.

استاندار کرمانشاه بار دیگر خطاب به مدیران دستگاه های اجرایی استان گفت: مسئولانی که اطلاعات کافی در مورد موضوعات جلسات وکارگروهها ندارند، به جلسه نیایند.

وی تصریح کرد: پروژه بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی کرمانشاه جزو مهمترین پروژه های استان است که باتوجه به کمبود اعتبارات دولتی، منابع مالی آن باید از طریق تسهیلات بانکی تامین شود.

بازوند خاطرنشان کرد: اگر پروژه های سفر رئیس جمهور به استان، محقق نشوند، ممکن است اعتماد مردم به نظام مخدوش شود، مدیران باید خیلی خیلی جدی با چانه زنی و تعامل تحقق آنها را پیگیری کنند.

وی گفت: در جلسات بعدی پیگیری پروژه های سفر رئیس جمهور، به تفکیک دستگاهها را با وقت و زمان مشخص احضار می کنم تا با دقت در جریان میزان پیشبرد پروژه ها قرار بگیرم.