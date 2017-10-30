پیش بینی وزش باد با سرعت ۸۰ کیلومتر در زنجان

احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه وزش باد شدید همراه با افزایش پوشش ابر پدیده اصلی جوی استان زنجان در۲ روز آینده است، افزود: دما هم تاپایان هفته چند درجه کاهش می یابد.

وی اظهار کرد: در روز دوشنبه وزش باد در برخی از مناطق استان زنجان شدید می شود و این وزش باد در ارتفاعات طارم هم محسوس است و در این میان به شهروندان زنجانی توصیه می شود از تردد در محدوده ساختمان های نیمه کاره و درختان فرسوده و مقابل پنجره ها تردد نکنند.

یاغموری با بیان اینکه احتمال آسیب رسیدن به تاسیسات شهری و روستایی و به ویژه در محور زنجان - طارم وجود دارد، گفت: از مردم می خواهیم با در نظر گرفتن احتیاط لازم از محورها تردد کنند.