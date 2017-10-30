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۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۰:۰۷

مدیر کل هواشناسی استان زنجان خبرداد:

پیش بینی وزش باد با سرعت ۸۰ کیلومتر در زنجان

پیش بینی وزش باد با سرعت ۸۰ کیلومتر در زنجان

زنجان-مدیر کل هواشناسی استان زنجان گفت: وزش باد شدید ۵۰ تا۸۰ کیلومتر بر ساعت که در برخی مناطق استان آغاز شده است در بعداز ظهر شدید ترخواهد شد.

احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه وزش باد شدید همراه با افزایش پوشش ابر پدیده اصلی جوی استان زنجان در۲ روز آینده است، افزود: دما هم تاپایان هفته چند درجه کاهش می یابد.

وی اظهار کرد: در روز دوشنبه وزش باد در برخی از مناطق استان زنجان شدید می شود و این وزش باد در ارتفاعات طارم هم محسوس است و در این میان به شهروندان زنجانی توصیه می شود از تردد در محدوده ساختمان های نیمه کاره و درختان فرسوده و مقابل پنجره ها تردد نکنند.

یاغموری با بیان اینکه احتمال آسیب رسیدن به تاسیسات شهری و روستایی و به ویژه در محور زنجان - طارم وجود دارد، گفت: از مردم می خواهیم با در نظر گرفتن احتیاط لازم از محورها تردد کنند.

کد مطلب 4128857

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