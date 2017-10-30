اتوبوس شهری گرگان سه شنبه این هفته تا ساعت ۹ صبح رایگان است

احمد سالاری در گفتگو با مهر اظهار کرد: طرح استفاده نکردن از خودروهای شخصی در روز سه شنبه هفته گذشته در این سازمان اجرا گردید که با استقبال کارکنان و همچنین درخواست شهروندان مبنی بر گسترش این طرح همراه شد.

سالاری در ادامه افزود: بر آن شدیم تا جهت کمک به عمومی شدن اجرای این طرح در شهر گرگان، روز سه شنبه این هفته تا ساعت ۹ صبح کلیه شهروندان بتوانند از اتوبوس های درون شهری به صورت رایگان استفاده کنند.

رئیس سازمان حمل و نقل شهرداری گرگان تصریح کرد: این عمل در راستای فرهنگ سازی استفاده نکردن از خودروهای شخصی و گسترش فرهنگ استفاده از حمل ونقل عمومی است.

سالاری ضمن تشکر از سرپرست شهرداری و اعضای هیات مدیره سازمان حمل و نقل برای موافقت با اجرای این طرح، جهت حمایت از پویش مردمی سه شنبه های بدون خودرو از تمام شهروندان دعوت کرد تا در روزهای سه شنبه با خودروهای حمل ونقل عمومی در سطح شهر تردد کنند.