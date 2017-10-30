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۸ آبان ۱۳۹۶، ۸:۵۳

مدیرکل ستاد مدیریت بحران استان قزوین:

باغات زیتون طارم از حریق آسیب ندیده اند

باغات زیتون طارم از حریق آسیب ندیده اند

قزوین- مدیرکل ستاد مدیریت بحران استان قزوین گفت: در پی وقوع حریق در منطقه طارم سفلی خوشبختانه باغات زیتون طارم در آتش سوزی اخیر آسیب ندیده اند.

ایرج زاهدپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نیروهای ارتش، سپاه و بسیج برای همکاری  و مهار آتش به منطقه اعزام شدند تا ضمن جلوگیری ازگسترش بیشتر، حریق مهار شود.

مدیرکل ستاد مدیریت بحران استان قزوین افزود: در حال حاضر نیروهای هلال احمر، بخشداری، نیروهای مردمی روستاهای اطراف، محیط زیست، منابع طبیعی و آتش‌سوزی در منطقه طارم سفلی برای مهار آتش مستقر هستند و هواپیماهای سمپاشی نیز از روز گذشته در منطقه پرواز می کنند.

وی بیان کرد: به سبب وزش باد و خشکی درختان آتش در منطقه گسترش یافته  که تمامی نیروها در تلاش هستند.

زاهدپور گفت: منطقه صعب‌العبور بوده و این امر مهار آتش را دشوار کرده به طوری که نیروها باید خود را پیاده به منطقه آتش‌سوزی برسانند.

مدیرکل ستاد مدیریت بحران استان قزوین تاکید کرد:منطقه آتش گرفته بیشتر بعنوان مرتع محسوب میشود و به باغات زیتون منطقه طارم آسیب نرسانده وخسارات احتمالی پس از اطفای کامل اعلام میگردد.

زاهدپور از مشارکت و تلاش چشمگیر نیروهای محلی و مردمی برای اطفای حریق قدردانی کرد.

کد مطلب 4128864

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