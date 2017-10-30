باغات زیتون طارم از حریق آسیب ندیده اند

ایرج زاهدپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نیروهای ارتش، سپاه و بسیج برای همکاری و مهار آتش به منطقه اعزام شدند تا ضمن جلوگیری ازگسترش بیشتر، حریق مهار شود.

مدیرکل ستاد مدیریت بحران استان قزوین افزود: در حال حاضر نیروهای هلال احمر، بخشداری، نیروهای مردمی روستاهای اطراف، محیط زیست، منابع طبیعی و آتش‌سوزی در منطقه طارم سفلی برای مهار آتش مستقر هستند و هواپیماهای سمپاشی نیز از روز گذشته در منطقه پرواز می کنند.

وی بیان کرد: به سبب وزش باد و خشکی درختان آتش در منطقه گسترش یافته که تمامی نیروها در تلاش هستند.

زاهدپور گفت: منطقه صعب‌العبور بوده و این امر مهار آتش را دشوار کرده به طوری که نیروها باید خود را پیاده به منطقه آتش‌سوزی برسانند.

مدیرکل ستاد مدیریت بحران استان قزوین تاکید کرد:منطقه آتش گرفته بیشتر بعنوان مرتع محسوب میشود و به باغات زیتون منطقه طارم آسیب نرسانده وخسارات احتمالی پس از اطفای کامل اعلام میگردد.

زاهدپور از مشارکت و تلاش چشمگیر نیروهای محلی و مردمی برای اطفای حریق قدردانی کرد.